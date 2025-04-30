В Барнауле ищут участников для конкурса, где выберут самую красивую девушку и мистера

Конкурс "Краса и Мистер Барнаула" проводит агентство Татьяны Жилиной

30 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Конкурс красоты / Фото: предоставлено Татьяной Жилиной

Модельное агентство Татьяны Жилиной объявило кастинг на участие в конкурсе красоты и талантов "Краса и Мистер Барнаул 2025".

На кастинг приглашаются девушки и парни от 15 до 30 лет. С участниками будут работать специалисты индустрии красоты Сибири. Мероприятие пройдет на одной из лучших площадок столицы Алтайского края при поддержке радио, телевидения, прессы и глянцевых журналов. Все участники конкурса получат титулы, а также ценные подарки и призы.

Кроме того, идет набор на конкурсы "Принц и Принцесса Алтай 2025" (для участия приглашаются дети от 5 до 14 лет включительно) и "Миссис Сибирь 2025" (в кастинге могут участвовать женщины, мамочки, домохозяйки, бизнес-леди без ограничений возраста). Также ведется набор в школу моделей, приглашаются дети от 5 лет, девушки, парни и женщины без ограничений возраста.

Узнать подробнее и записаться на кастинг можно по телефону: 8-962-792-40-05. Также вся информация есть в группе: vk.com/club25126869.