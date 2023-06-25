Кратковременные дожди и до +17 градусов. О погоде в Алтайском крае 25 июня

Местами по региону ожидается порывистый ветер

25 июня 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прохладная и сырая погода будет преобладать в Алтайском крае днем 25 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит +17...+25 градусов. По югу и востоку местами пройдут кратковременные дожди. А ветер подует северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле термометры покажут +19...+21 градус. Преимущественно без осадков. Скорость ветра – до 8 м/с.