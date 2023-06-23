В Алтайском Гидрометцентре отмечают, что достоверны прогнозы только на три ближайших дня

23 июня 2023, 06:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайский край пришло похолодание: днем 23 и 24 июня воздух не прогреется выше +18...+23°С. 26 и 27 июня на большей части региона потеплеет от +27 до +32°С, а с 28 числа свои корректировки вновь внесет холодный фронт: температура днем опустится до +20...+25°С. Скорее всего, искупаться в открытых водоемах до конца месяца уже не получится.

Какая погода будет в июле?

Долгосрочного прогноза на июль пока нет, сообщают в Алтайском Гидрометцентре. Согласно данным сайта gismeteo.ru, в Алтайском крае ожидается неустойчивая погода. В первой декаде температура будет колебаться от +26 до +30°С. А значит, будет тепло, вода прогреется и можно будет съездить на пляж. Однако в первую рабочую неделю июля в большинстве дней обещают еще и дожди.

В начале второй декады будет прохладнее: около +23°С. Потеплеет до +26°С только 18-го числа. И до 25 июля температура будет плавно расти, достигнув отметки +30°С. В конце третьей декады будет около +24°С. В общем, если верить прогнозу, июль будет не таким жарким, как мы привыкли. Возможно, это компенсация от природы за слишком жаркую первую декаду июня?