Какая погода в Алтайском крае будет в июле и получится ли съездить на пляж?
В Алтайском Гидрометцентре отмечают, что достоверны прогнозы только на три ближайших дня
23 июня 2023, 06:27, ИА Амител
В Алтайский край пришло похолодание: днем 23 и 24 июня воздух не прогреется выше +18...+23°С. 26 и 27 июня на большей части региона потеплеет от +27 до +32°С, а с 28 числа свои корректировки вновь внесет холодный фронт: температура днем опустится до +20...+25°С. Скорее всего, искупаться в открытых водоемах до конца месяца уже не получится.
Какая погода будет в июле?
Долгосрочного прогноза на июль пока нет, сообщают в Алтайском Гидрометцентре. Согласно данным сайта gismeteo.ru, в Алтайском крае ожидается неустойчивая погода. В первой декаде температура будет колебаться от +26 до +30°С. А значит, будет тепло, вода прогреется и можно будет съездить на пляж. Однако в первую рабочую неделю июля в большинстве дней обещают еще и дожди.
В начале второй декады будет прохладнее: около +23°С. Потеплеет до +26°С только 18-го числа. И до 25 июля температура будет плавно расти, достигнув отметки +30°С. В конце третьей декады будет около +24°С. В общем, если верить прогнозу, июль будет не таким жарким, как мы привыкли. Возможно, это компенсация от природы за слишком жаркую первую декаду июня?
08:03:45 23-06-2023
Пляж походу откроют только к выборам.
08:20:29 23-06-2023
Если к выборам то обязаны будут подогревать воду!.
09:25:13 23-06-2023
достоверны прогнозы только на три ближайших дня --- Да? Они и на 1 день то не всегда угадывают. А вообще, метеорология точная наука и, как всякая точная наука, имеет свою погрешность, примерно 50 на 50, т.е. дождь либо будет, либо его не будет)))
14:53:27 23-06-2023
Денежки, выделенные на пляж, тю-тю, все давно распилены и по глубоким карманам разложены. так что не ждите. Чёрное море, оно не только в Ялте или Сочи, есть ещё Болгария.
23:23:04 23-06-2023
Раньше прогноз погоды составлял человек, был пункт" по ощущениям", теперь данные собирает нейросеть, отсюда точность прогноза сомнительна, если пишут без осадков, то бери зонтик, еще точнее пожилые люди дают прогноз, болят суставы это к смене погоды, а нейросеть - .бездушный сырой механизм с низкой вероятностью сбыться.
00:24:28 24-06-2023
https://www.amic.ru/news/zhara-tri-mesyaca-leto-na-altae-mozhet-stat-samym-ekstremalnym-za-150-let-522708 5 мая 2023 года амител публиковал новость о том, что нынешнее лето на алтае будет самым жарким за последние 150 лет