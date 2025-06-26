Кратковременные дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 26 июня

Воздух прогреется до +26 градусов

26 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / Amic.ru

26 июня в восточных районах Алтайского края ожидают кратковременные дожди и грозы. В остальной части региона день пройдет преимущественно без осадков. Об этом сообщили в краевом Гидрометцентре.

Столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов.

Ветер будет дуть в юго-западном направлении, временно переходя в северо-западное. Его скорость будет достигать 3-8 м/с, местами порывы увеличатся до 14 м/с.

Напомним, вечером 25 июня в небе над Барнаулом взошла радуга. Жители краевой столицы запечатлели ее яркие краски на своих снимках.