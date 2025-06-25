Яркая радуга украсила вечернее небо над Барнаулом. Фото

Жители краевой столицы запечатлели ее на своих снимках

25 июня 2025, 22:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Вечером 25 июня барнаульцев порадовали красивые облака и радуга, взошедшая над краевой столицей после кратковременных дождей. В свой объектив их "поймал" корреспондент amic.ru.

Фото: Go_Barnaul, "В курсе 22"

Также впечатляющими фотографиями пользователи поделились в Telegram-каналах Go_Barnaul и "В курсе 22".

Однако, погода все еще может измениться: согласно прогнозам алтайских синоптиков, в ночь на 26 июня на Алтайский край обрушится непогода: регион окажется во власти сильных дождей, гроз и града. Также возможны шквалистые усиления ветра.