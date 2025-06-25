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Яркая радуга украсила вечернее небо над Барнаулом. Фото

Жители краевой столицы запечатлели ее на своих снимках

25 июня 2025, 22:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Вечером 25 июня барнаульцев порадовали красивые облака и радуга, взошедшая над краевой столицей после кратковременных дождей. В свой объектив их "поймал" корреспондент amic.ru.

Фото: Go_Barnaul, "В курсе 22"

Также впечатляющими фотографиями пользователи поделились в Telegram-каналах Go_Barnaul и "В курсе 22".

Однако, погода все еще может измениться: согласно прогнозам алтайских синоптиков, в ночь на 26 июня на Алтайский край обрушится непогода: регион окажется во власти сильных дождей, гроз и града. Также возможны шквалистые усиления ветра.

Барнаул

Комментарии 2

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ЦУМ ЖИВ!

22:42:18 25-06-2025

Явные следы фотошопа.
Хотите сделаю фото матасова беседующего с Лениным на скамейке под липами в санатории Барнаульский?

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Musik

08:58:00 26-06-2025

ЦУМ ЖИВ! (22:42:18 25-06-2025) Явные следы фотошопа. Хотите сделаю фото матасова беседу... можно и видео, и стенограмму по деньгам договоримся.

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