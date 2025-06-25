Яркая радуга украсила вечернее небо над Барнаулом. Фото
Жители краевой столицы запечатлели ее на своих снимках
25 июня 2025, 22:25, ИА Амител
Фото: amic.ru
Вечером 25 июня барнаульцев порадовали красивые облака и радуга, взошедшая над краевой столицей после кратковременных дождей. В свой объектив их "поймал" корреспондент amic.ru.
Фото: Go_Barnaul, "В курсе 22"
Также впечатляющими фотографиями пользователи поделились в Telegram-каналах Go_Barnaul и "В курсе 22".
Однако, погода все еще может измениться: согласно прогнозам алтайских синоптиков, в ночь на 26 июня на Алтайский край обрушится непогода: регион окажется во власти сильных дождей, гроз и града. Также возможны шквалистые усиления ветра.
22:42:18 25-06-2025
Явные следы фотошопа.
Хотите сделаю фото матасова беседующего с Лениным на скамейке под липами в санатории Барнаульский?
08:58:00 26-06-2025
ЦУМ ЖИВ! (22:42:18 25-06-2025) Явные следы фотошопа. Хотите сделаю фото матасова беседу... можно и видео, и стенограмму по деньгам договоримся.