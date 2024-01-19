Крайизбирком назвал число избирателей в Алтайском крае

За полгода их число снизилось на 10,5 тысячи человек

19 января 2024, 20:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Крайизбирком установил численность избирателей в регионе на 1 января 2024 года – она составила 1 756 560 человек. Как сообщает "Атмосфера", на эти числа будет ориентироваться комиссия при изготовлении бюллетеней к выборам президента, которые пройдут в марте 2024 года. На 1 июля 2023 года численность электората была чуть выше – 1 767 003.

Наибольшее число избирателей – в Барнауле. Там на 1 января 2024 года правом выбирать главу государства обладают 529 796 горожан. В лидерах остается Индустриальный район – 191 843 избирателя. За полгода число избирателей тут выросло на 1005 человек. Второе место занял Ленинский район – 102 667.

В других крупных городах Алтайского края установлена следующая численность избирателей: Бийск – 155 726, Рубцовск – 93 298, Новоалтайск – 59 425 человек.

Среди районов Алтайского края первый занял Первомайский – 43 150 избирателей. Их число выросло на 511 человек. Второе место занимает Каменский район – 36 163 человека. В Тальменском зарегистрировано 32 796 человек, а в Павловском – 32 482.