Кража данных с помощью QR-кодов будет популярной мошеннической схемой в 2025 году

Также злоумышленники продолжат получать информацию о жертвах с помощью "инвестиционных платформ"

09 января 2025, 10:30, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

Мошенники станут чаще пользоваться схемами с QR-кодами и фейковыми инвестиционными платформами для кражи данных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

"Мошенники создают сайты, предлагающие вложения в криптовалюту, акции или другие финансовые инструменты. Эти платформы выглядят профессионально и внушают доверие, зачастую обещая высокий доход с минимальными рисками. После внесения средств жертва теряет доступ к аккаунту или обнаруживает, что вывести деньги невозможно. Подобные схемы часто сопровождаются агрессивным маркетингом через социальные сети", – рассказал Немкин об одной из актуальных мошеннических схем.

Также, по мнению депутата, схема с кражей данных через QR-коды останется популярной в 2025 году. Злоумышленники подделывают QR-коды и размещают их в общественных местах. Человек сканирует такой код и перенаправляется на фальшивый сайт. Там он может оставить свои персональные данные или банковскую информацию.