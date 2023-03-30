ВТБ: жители Сибири больше всего тратят на ремонт

Меньше всего – на оплату услуг связи, такси и общественного транспорта

30 марта 2023, 17:05, ИА Амител

Ремонт / Фото: master1305 / Freepik

Ремонт и покупки в супермаркетах – такие статьи расходов жителей Сибирского федерального округа стали самыми популярными по итогам февраля 2023 года. Меньше всего они потратили на услуги связи и такси. В День влюблённых сибиряки чаще оплачивали путешествия, а 23 февраля предпочли провести дома, увеличив траты в супермаркетах и кафе. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам ВТБ.

По данным ВТБ, в феврале жители СФО потратили на ремонт и товары для дома 9,5 млрд рублей, почти треть общего объёма расходов по картам. Лидером стала Кемеровская область.

На втором месте по популярности – покупки в супермаркетах. Их было на 7,8 млрд рублей (четверть от общей суммы безналичных трат). Наименьшую долю в структуре затрат заняли расходы на продукты у жителей Новосибирской области, наибольшую – Иркутской области. В среднем сибиряки тратят за один поход в магазин около 500 рублей.

Траты на маркетплейсах и в интернет-магазинах достигли 3,9 млрд рублей. Чаще других такие покупки совершают жители Новосибирской области. Средний чек интернет-шопинга в Сибири составил 1,4 тыс. рублей.

На покупку одежды в последний месяц зимы сибиряки направили 1,9 млрд рублей, наибольшие расходы в этой категории – в Иркутской области. Расходы на АЗС и ремонт транспортных средств достигли 1,7 млрд рублей, больше остальных потратили автолюбители Приангарья и Кузбасса. Меньше всего в феврале жители СФО израсходовали на оплату услуг связи, такси и общественного транспорта.

Расходы клиентов банка из Сибири к 23 февраля на 13% превысили траты на подготовку к Дню всех влюблённых и составили 1,3 млрд рублей. Во время длинных февральских выходных жители округа чаще передвигались на общественном транспорте и такси, тратили на АЗС и оплачивали услуги связи. В День всех влюблённых владельцы карт увеличили расходы на услуги медицины и красоты, а также вдвое больше, чем 23 февраля, потратили на оплату путешествий.

"По данным Фонда общественного мнения, в начале года доля россиян, склонных к сбережениям, а не к крупным покупкам, возросла. Вместе с тем подрос индекс потребительских настроений, что отразилось на категориях расходов клиентов. Они тратились не только на текущие потребности, но и на подготовку к праздникам, а также на весеннее обновление своего жилья, приобретая стройматериалы и товары для дома", – прокомментировал главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.