Кредитно-гарантийный портфель ВТБ в регионах Алтая превысил 85 млрд рублей

Портфель привлеченных средств вырос на 17% и достиг 90 млрд рублей

25 августа 2023, 19:05, ИА Амител

Кредит. Деньги / Фото: Freepik

Банк ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай по итогам 1 полугодия 2023 года нарастил совокупный кредитно-гарантийный портфель розничного и корпоративного бизнеса на 8% до 85 млрд рублей.

По итогам первого полугодия объем розничного кредитования ВТБ в регионе увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев клиенты банка оформили около 17 тысяч кредитов более чем на 13,3 млрд рублей. Портфель кредитов физлиц вырос на 10% до 63,9 млрд рублей, основную его часть – около 42 млрд – составляет ипотека.

Спрос на кредиты наличными вырос более чем в 2 раза – в текущем году банк выдал более 14,5 тысячи нецелевых займов на 7 млрд рублей. В сегменте ипотеки жители региона оформили более 1,8 тысячи кредитов на сумму около 5,8 млрд рублей, 40% ипотечных сделок в январе-июле банк провел в рамках программ с господдержкой. Объем выдач автокредитов по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличился в 2,6 раза и достиг 550 млн рублей.

Региональный портфель кредитов среднему и малому бизнесу с начала года увеличился до 17,8 млрд рублей. Портфель гарантий, предоставленных банком алтайским предпринимателям, составил 3,3 млрд рублей (+8%).

С начала года совокупный портфель привлеченных средств розничных и корпоративных клиентов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай вырос на 17% и достиг 90 млрд рублей. Из них 54 млрд составляют средства физлиц, еще 21,6 млрд – ресурсы компаний среднего и малого бизнеса.

"В первом полугодии рынок розничного кредитования продолжил рост: клиенты активно реализовывали повышенный отложенный спрос, который сформировался с прошлого года. Вместе с тем, на фоне роста кредитования заемщики демонстрируют высокую платежную дисциплину, не допуская увеличения просрочки. На протяжении всего года сохраняется тренд на сбережения: с учетом повышения ставок рублевый депозит остается для населения основным сберегательным инструментом, который гарантирует высокую доходность при минимальном риске", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов. Он добавил, что сформировавшийся ранее отложенный спрос оказал влияние и на кредитную активность среднего и малого бизнеса. Причем, значимую роль здесь играют госпрограммы. Портфель предоставленных ВТБ льготных кредитов региональному бизнесу по итогам полугодия превысил 8,7 млрд рублей. Банк продолжает совершенствовать продуктовое предложение с учетом интеграции с банком "Открытие" – создана единая цифровая платформа для обслуживания среднего и малого бизнеса.