Кремация набирает все большую популярность в Алтайском крае
В месяц проводят порядка 150 кремаций
01 марта 2025, 17:31, ИА Амител
Фото: Mayron Oliveira / unsplash.com
Жители Алтайского края стали чаще выбирать кремацию как ритуальную услугу, сообщают "Вести Алтай".
По словам директора барнаульского крематория Андрея Чумаченко, когда похоронный дом открылся десять лет назад, начинали с десяти кремаций в месяц. Сейчас же проводят 150 – больше было только в эпоху ковида.
Причем привозят покойных в крематорий не только со всего Алтайского края, но также с Горно-Алтайска и Казахстана.
За 2024 год крематорий принял 1,5 тысячи усопших. А всего в крае тогда умерло больше 32 тысяч человек. Так что традиционные похороны пока вне конкуренции, хотя цены не сильно различаются.
17:39:36 01-03-2025
Индейцы ?
18:37:09 01-03-2025
Нет тела - нет проблем.
Впрочем, кремирование - наиболее здравый способ похорон сегодня.
20:51:17 01-03-2025
Почему только в Борнэо!? Такая услуга очень востребована везде! А муницыпальные власти не хотят её внедрить, лоббируемые похоронный криминал.
21:18:56 01-03-2025
все лучше чем гнить в ящике
21:30:03 01-03-2025
христианам запрещена кремация ,тело должно быть предано земле
22:12:32 01-03-2025
силантий (21:30:03 01-03-2025) христианам запрещена кремация ,тело должно быть предано земл... я ,т
И ты с такими знаниями пунктуации будешь других учить что правильно а что нет?
12:06:39 03-03-2025
Гость (22:12:32 01-03-2025) я ,тИ ты с такими знаниями пунктуации будешь других учит...
Вне темы статьи: ТЫ (недопустимое обращение к незнакомому человеку) внимательно свою пунктуацию проверь!
22:15:05 01-03-2025
силантий (21:30:03 01-03-2025) христианам запрещена кремация ,тело должно быть предано земл... Где это Вы такое прочитали господин иноверец.
23:42:19 01-03-2025
силантий (21:30:03 01-03-2025) христианам запрещена кремация ,тело должно быть предано земл... Обоснуй, приведи цитату, где запрещено?
23:48:31 01-03-2025
силантий (21:30:03 01-03-2025) христианам запрещена кремация ,тело должно быть предано земл...
Где это написано в Библии?
10:56:34 02-03-2025
Sic semper tyrannis (23:48:31 01-03-2025) Где это написано в Библии? ... Верунцы, по причине клинической тупости, Библию не читают, они даже какого цвета у нее обложка не знают
11:35:06 03-03-2025
силантий (21:30:03 01-03-2025) христианам запрещена кремация ,тело должно быть предано земл... пруф или вы вы обычное сетевое трепло?
ставлю на второй вариант.
22:27:03 01-03-2025
христианам запрещена кремация ,тело должно быть предано земле
10:02:14 03-03-2025
Гость (22:27:03 01-03-2025) тело должно быть предано земле а старый мичман должен петь
22:48:10 01-03-2025
А живых зафиксированных клиентов принимают?
Я мог б стать оптовым поставщиком.
09:51:54 02-03-2025
А что вы ожидали, в такой огромной стране вдруг стало не хватать мест для кладбища и цена на участки взлетела до небес . Даже на людском горе сделали очень прибыльный бизнес. Вот такая она наша власть.
10:10:28 03-03-2025
александр (09:51:54 02-03-2025) А что вы ожидали, в такой огромной стране вдруг стало не хва... не страдайте сильно.
вот когда вы едете в ОТ - есть у вас понимание чем вы дышите?