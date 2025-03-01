Кремация набирает все большую популярность в Алтайском крае

В месяц проводят порядка 150 кремаций

01 марта 2025, 17:31, ИА Амител

Фото: Mayron Oliveira / unsplash.com

Жители Алтайского края стали чаще выбирать кремацию как ритуальную услугу, сообщают "Вести Алтай".

По словам директора барнаульского крематория Андрея Чумаченко, когда похоронный дом открылся десять лет назад, начинали с десяти кремаций в месяц. Сейчас же проводят 150 – больше было только в эпоху ковида.

Причем привозят покойных в крематорий не только со всего Алтайского края, но также с Горно-Алтайска и Казахстана.

За 2024 год крематорий принял 1,5 тысячи усопших. А всего в крае тогда умерло больше 32 тысяч человек. Так что традиционные похороны пока вне конкуренции, хотя цены не сильно различаются.