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Кремль официально объявил о приезде Ким Чен Ына в Россию

Во время поездки он встретится с Владимиром Путиным

11 сентября 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ким Чен Ын приедет в Россию с официальным визитом. Об этом официально сообщили в пресс-службе Кремля.

Сообщается, что лидера Северной Кореи пригласил Владимир Путин. Во время поездки Ким Чен Ын проведет с ним официальную встречу.

"По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом", – сказано в официальном сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Россию Ким Чен Ын приедет на бронепоезде.

Владимир Путин Политика

Комментарии 5

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Гость

19:34:52 11-09-2023

Докатились

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Гость

21:32:19 11-09-2023

Гость (19:34:52 11-09-2023) Докатились ... Еще пока нет.

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Гость

23:51:37 11-09-2023

Гость (21:32:19 11-09-2) Еще пока нет. ... А что ещё ниже?

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Гость

08:59:10 12-09-2023

Гость (23:51:37 11-09-2023) А что ещё ниже? ... Ещё ниже дружба с США.

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Гость

08:44:33 12-09-2023

Гость (19:34:52 11-09-2023) Докатились ... А что такое? Наконец начали отличать друзей от врагов наших. А то с врагами дружим, а друзьям санкции объявляем.

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