Кремль официально объявил о приезде Ким Чен Ына в Россию
Во время поездки он встретится с Владимиром Путиным
11 сентября 2023, 19:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ким Чен Ын приедет в Россию с официальным визитом. Об этом официально сообщили в пресс-службе Кремля.
Сообщается, что лидера Северной Кореи пригласил Владимир Путин. Во время поездки Ким Чен Ын проведет с ним официальную встречу.
"По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом", – сказано в официальном сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Россию Ким Чен Ын приедет на бронепоезде.
19:34:52 11-09-2023
Докатились
21:32:19 11-09-2023
Гость (19:34:52 11-09-2023) Докатились ... Еще пока нет.
23:51:37 11-09-2023
Гость (21:32:19 11-09-2) Еще пока нет. ... А что ещё ниже?
08:59:10 12-09-2023
Гость (23:51:37 11-09-2023) А что ещё ниже? ... Ещё ниже дружба с США.
08:44:33 12-09-2023
Гость (19:34:52 11-09-2023) Докатились ... А что такое? Наконец начали отличать друзей от врагов наших. А то с врагами дружим, а друзьям санкции объявляем.