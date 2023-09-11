Кремль официально объявил о приезде Ким Чен Ына в Россию

Во время поездки он встретится с Владимиром Путиным

11 сентября 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ким Чен Ын приедет в Россию с официальным визитом. Об этом официально сообщили в пресс-службе Кремля.

Сообщается, что лидера Северной Кореи пригласил Владимир Путин. Во время поездки Ким Чен Ын проведет с ним официальную встречу.

"По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом", – сказано в официальном сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Россию Ким Чен Ын приедет на бронепоезде.