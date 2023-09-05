СМИ: Ким Чен Ын приедет к Владимиру Путину на бронепоезде
Состояться визит может уже на следующей неделе
05 сентября 2023, 08:30, ИА Амител
Северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует посетить в сентябре Россию для встречи с Владимиром Путиным, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По их данным, политик может поехать на бронепоезде из Пхеньяна во Владивосток. Там он встретится с российским президентом и обсудит с ним возможность поставок Москве большего количества вооружений и другие формы взаимодействия в оборонной сфере.
При этом состояться визит может уже на следующей неделе – в рамках Восточного экономического форума, который пройдет с 10 по 13 сентября.
Напомним, 4 сентября Владимир Путин провел в Сочи переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Диалог длился полтора часа.
08:56:25 05-09-2023
Раньше смеялись над северокорейцами. А теперь они нам оружие поставлять будут. Блестящий итог тридцатилетнего вставания с колен...
10:21:32 05-09-2023
Гость (08:56:25 05-09-2023) Раньше смеялись над северокорейцами. А теперь они нам оружие... Над Северной Кореей смеялись только не сильно умные люди. Достойная страна. Не прогибается под Европу. Смогла победить Америку. При полной изоляции и отсутствии плодородных земель!
13:54:28 05-09-2023
Гость (10:21:32 05-09-2023) Над Северной Кореей смеялись только не сильно умные люди. До... Достойная? Ты почему ещё не там?
12:17:56 06-09-2023
Гость (10:21:32 05-09-2023) Над Северной Кореей смеялись только не сильно умные люди. До... Почему Вы не там?
11:20:45 05-09-2023
Гость (08:56:25 05-09-2023) Раньше смеялись над северокорейцами. А теперь они нам оружие... Ну расскажи нам, как ТЫ лично за последние 30 лет преуспел?
12:18:39 05-09-2023
Гость (11:20:45 05-09-2023) Ну расскажи нам, как ТЫ лично за последние 30 лет преуспел? ... Каюсь: это Я лично все 30 лет разваливал промышленность, медицину и образование. А украденные у народа деньги вывозил за рубеж...
13:17:24 05-09-2023
Гость (12:18:39 05-09-2023) Каюсь: это Я лично все 30 лет разваливал промышленность, мед... Хорошо, что признался. Каждый на своём месте что-то неправильно делает, раз вся страна в таком положении. И не надо думать, что все такие старательные и трудолюбивые, и честные, а один вот только Путин страну разваливает и растаскивает. На себя посмотрите в зеркало.
13:46:30 05-09-2023
Гость (13:17:24 05-09-2023) Хорошо, что признался. Каждый на своём месте что-то неправил... Только один вопрос, как в фильме: "Дядя Петя, ты-дурак?"
08:57:13 05-09-2023
Если Пхеньян будет поставлять Москве большое количество вооружения,Вашингтонский пахан обидится и будет орать:"Накажу!" И всё это в свете свободы и демократии.
09:01:39 05-09-2023
Не надо выдумывать про поставки вооружения. По всей России такое количество баз хранения техники, что весь Корейский полуостров техникой с них можно покрыть слоем в 2 метра... Начиная с Дальнего Востока, где в 90-е выкапывали траншеи, загоняли туда танки, правда, Т-54 и Т-55 и засыпали землёй... А Чистюнька? То-то...
09:56:32 05-09-2023
Гость (09:01:39 05-09-2023) Не надо выдумывать про поставки вооружения. По всей России т... Похоже, откопали уже твои траншеи. Т 55 уже в зоне СВО воюют....
09:21:48 05-09-2023
Ким шарит тему, поезд с неба упасть не может.
09:23:57 05-09-2023
А Путин во Владик на своём паравозе поедит ?
10:23:35 05-09-2023
на бронепоезде поедет... когда они только на работу ходить успевают? А ремонт дома сделать? А картошку-рис с огорода собрать?
10:29:20 05-09-2023
Наш паровоз вперед летит, в комунне останновка...
12:27:56 05-09-2023
Такое уже было, папа его вроде бы так приезжал
12:19:14 06-09-2023
Гость (12:27:56 05-09-2023) Такое уже было, папа его вроде бы так приезжал... Приезжал. Диктаторы вообще не любят летать. Сталин и т.д.