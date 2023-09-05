СМИ: Ким Чен Ын приедет к Владимиру Путину на бронепоезде

Состояться визит может уже на следующей неделе

05 сентября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует посетить в сентябре Россию для встречи с Владимиром Путиным, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, политик может поехать на бронепоезде из Пхеньяна во Владивосток. Там он встретится с российским президентом и обсудит с ним возможность поставок Москве большего количества вооружений и другие формы взаимодействия в оборонной сфере.

При этом состояться визит может уже на следующей неделе – в рамках Восточного экономического форума, который пройдет с 10 по 13 сентября.

Напомним, 4 сентября Владимир Путин провел в Сочи переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Диалог длился полтора часа.