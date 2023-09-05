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СМИ: Ким Чен Ын приедет к Владимиру Путину на бронепоезде

Состояться визит может уже на следующей неделе

05 сентября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует посетить в сентябре Россию для встречи с Владимиром Путиным, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, политик может поехать на бронепоезде из Пхеньяна во Владивосток. Там он встретится с российским президентом и обсудит с ним возможность поставок Москве большего количества вооружений и другие формы взаимодействия в оборонной сфере.

При этом состояться визит может уже на следующей неделе – в рамках Восточного экономического форума, который пройдет с 10 по 13 сентября.

Напомним, 4 сентября Владимир Путин провел в Сочи переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Диалог длился полтора часа.

Владимир Путин Политика международные отношения

Комментарии 17

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Гость

08:56:25 05-09-2023

Раньше смеялись над северокорейцами. А теперь они нам оружие поставлять будут. Блестящий итог тридцатилетнего вставания с колен...

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Гость

10:21:32 05-09-2023

Гость (08:56:25 05-09-2023) Раньше смеялись над северокорейцами. А теперь они нам оружие... Над Северной Кореей смеялись только не сильно умные люди. Достойная страна. Не прогибается под Европу. Смогла победить Америку. При полной изоляции и отсутствии плодородных земель!

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Гость

13:54:28 05-09-2023

Гость (10:21:32 05-09-2023) Над Северной Кореей смеялись только не сильно умные люди. До... Достойная? Ты почему ещё не там?

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Гость

12:17:56 06-09-2023

Гость (10:21:32 05-09-2023) Над Северной Кореей смеялись только не сильно умные люди. До... Почему Вы не там?

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Гость

11:20:45 05-09-2023

Гость (08:56:25 05-09-2023) Раньше смеялись над северокорейцами. А теперь они нам оружие... Ну расскажи нам, как ТЫ лично за последние 30 лет преуспел?

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Гость

12:18:39 05-09-2023

Гость (11:20:45 05-09-2023) Ну расскажи нам, как ТЫ лично за последние 30 лет преуспел? ... Каюсь: это Я лично все 30 лет разваливал промышленность, медицину и образование. А украденные у народа деньги вывозил за рубеж...

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Гость

13:17:24 05-09-2023

Гость (12:18:39 05-09-2023) Каюсь: это Я лично все 30 лет разваливал промышленность, мед... Хорошо, что признался. Каждый на своём месте что-то неправильно делает, раз вся страна в таком положении. И не надо думать, что все такие старательные и трудолюбивые, и честные, а один вот только Путин страну разваливает и растаскивает. На себя посмотрите в зеркало.

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Гость

13:46:30 05-09-2023

Гость (13:17:24 05-09-2023) Хорошо, что признался. Каждый на своём месте что-то неправил... Только один вопрос, как в фильме: "Дядя Петя, ты-дурак?"

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Гость

08:57:13 05-09-2023

Если Пхеньян будет поставлять Москве большое количество вооружения,Вашингтонский пахан обидится и будет орать:"Накажу!" И всё это в свете свободы и демократии.

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Гость

09:01:39 05-09-2023

Не надо выдумывать про поставки вооружения. По всей России такое количество баз хранения техники, что весь Корейский полуостров техникой с них можно покрыть слоем в 2 метра... Начиная с Дальнего Востока, где в 90-е выкапывали траншеи, загоняли туда танки, правда, Т-54 и Т-55 и засыпали землёй... А Чистюнька? То-то...

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Гость

09:56:32 05-09-2023

Гость (09:01:39 05-09-2023) Не надо выдумывать про поставки вооружения. По всей России т... Похоже, откопали уже твои траншеи. Т 55 уже в зоне СВО воюют....

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Гость

09:21:48 05-09-2023

Ким шарит тему, поезд с неба упасть не может.

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Гость

09:23:57 05-09-2023

А Путин во Владик на своём паравозе поедит ?

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Гость

10:23:35 05-09-2023

на бронепоезде поедет... когда они только на работу ходить успевают? А ремонт дома сделать? А картошку-рис с огорода собрать?

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Пузырек

10:29:20 05-09-2023

Наш паровоз вперед летит, в комунне останновка...

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Гость

12:27:56 05-09-2023

Такое уже было, папа его вроде бы так приезжал

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Пузырек

12:19:14 06-09-2023

Гость (12:27:56 05-09-2023) Такое уже было, папа его вроде бы так приезжал... Приезжал. Диктаторы вообще не любят летать. Сталин и т.д.

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