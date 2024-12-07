Кремль работает над приложением для прямой линии Путина на iPhone

Дмитрий Песков уточнил, что в прошлые годы властям не удавалось добавить эту программу в App Store

07 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Фото: appshunter.io / unsplash.com

Кремль работает над приложением для прямой линии Владимира Путина на iOS, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С помощью этой программы можно записать видеовопрос главе государства. Приложение уже доступно в RuStore, Google Play и магазине Huawei.

"По Аpp Store пока работаем, не знаю, пустят туда или не пустят, имеется в виду для системы iOS. Если пустят, то можно будет скачать и оттуда, но в прошлые годы у нас не получалось это сделать", – цитирует Пескова ТАСС.

Прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" 19 декабря. Вопросы от россиян начнут собирать в ночь на 8 декабря.