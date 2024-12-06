Песков: прямая линия с Путиным состоится 19 декабря

По информации журналистов, собирать вопросы начнут уже в ближайшие дни

06 декабря 2024, 17:51, ИА Амител

Прямая линия с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что иностранные СМИ приглашены на большую пресс-конференцию президента, но не уточнил предполагаемую длительность мероприятия.

Ранее Песков сообщил, что для совмещенного мероприятия будут собирать вопросы граждан и "обрабатывать весь массив". Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале рассказал, что сбор вопросов стартует в ночь с 7 на 8 декабря.