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Кремль: Си Цзиньпин приедет в Россию 7 мая

В ходе переговоров лидеры РФ и Китая подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов

04 мая 2025, 14:40, ИА Амител

Флаг Китая / Фото: Brian Matangelo / unsplash.com
Флаг Китая / Фото: Brian Matangelo / unsplash.com

Председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетит Россию с официальным визитом по приглашению Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

9 мая глава Китайской Народной Республики примет участие в параде Победы в Москве.

В Кремле отметили, что в ходе переговоров российский и китайский лидеры обсудят развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Кроме того, главы государств планируют подписать ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

Напомним, посетить парад Победы в Москве планируют лидеры еще 19 государств.

Политика

Комментарии 4

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Гость

15:08:20 04-05-2025

соседи навсегда. уже тысячелетиями соседствуем, правильное продолжение традиций

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Пузырек

20:54:40 04-05-2025

Гость (15:08:20 04-05-2025) соседи навсегда. уже тысячелетиями соседствуем, правильное п... Хитрые по-восточному, себе на уме. Вы историю то читайте. А лучше еще и понять ее. Никогда у Китая не было друзей. Вы услов я Нерчинского договора почитайте. Традиции, что Россию нагибают?

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....

15:25:52 04-05-2025

Всеобьемлющее партнерство-побольше леса нефти газа электроэнергии...

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Сергей

18:35:34 04-05-2025

.... (15:25:52 04-05-2025) Всеобьемлющее партнерство-побольше леса нефти газа электроэн... и всё почти даром😎🤝

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