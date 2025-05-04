В ходе переговоров лидеры РФ и Китая подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов

04 мая 2025, 14:40, ИА Амител

Флаг Китая / Фото: Brian Matangelo / unsplash.com

Председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетит Россию с официальным визитом по приглашению Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

9 мая глава Китайской Народной Республики примет участие в параде Победы в Москве.

В Кремле отметили, что в ходе переговоров российский и китайский лидеры обсудят развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Кроме того, главы государств планируют подписать ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

Напомним, посетить парад Победы в Москве планируют лидеры еще 19 государств.