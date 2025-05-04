Кремль: Си Цзиньпин приедет в Россию 7 мая
В ходе переговоров лидеры РФ и Китая подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов
04 мая 2025, 14:40, ИА Амител
Председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетит Россию с официальным визитом по приглашению Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
9 мая глава Китайской Народной Республики примет участие в параде Победы в Москве.
В Кремле отметили, что в ходе переговоров российский и китайский лидеры обсудят развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные международные и региональные проблемы.
Кроме того, главы государств планируют подписать ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.
Напомним, посетить парад Победы в Москве планируют лидеры еще 19 государств.
15:08:20 04-05-2025
соседи навсегда. уже тысячелетиями соседствуем, правильное продолжение традиций
20:54:40 04-05-2025
Гость (15:08:20 04-05-2025) соседи навсегда. уже тысячелетиями соседствуем, правильное п... Хитрые по-восточному, себе на уме. Вы историю то читайте. А лучше еще и понять ее. Никогда у Китая не было друзей. Вы услов я Нерчинского договора почитайте. Традиции, что Россию нагибают?
15:25:52 04-05-2025
Всеобьемлющее партнерство-побольше леса нефти газа электроэнергии...
18:35:34 04-05-2025
.... (15:25:52 04-05-2025) Всеобьемлющее партнерство-побольше леса нефти газа электроэн... и всё почти даром😎🤝