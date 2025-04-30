Лидеры каких стран приедут на парад Победы в Москву в 2025 году?

На парад приедут главы 19 государств

30 апреля 2025, 07:14, ИА Амител

Владимир Путин с Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым на параде Победы / Фото: kremlin.ru

Лидеры 19 государств планируют посетить парад Победы в Москве 9 мая. Будут даже трое европейских гостей – президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и лидер Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Приедет также председатель КНР Си Цзиньпинь, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва и другие главы государств. Amic.ru рассказывает, кого будут ждать на параде на Красной площади.

Кто приедет на парад?

Как сообщает РБК, в параде Победы поучаствуют следующие главы государств:

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

президент Белоруссии Александр Лукашенко;

президент Бразилии Луис Инасуи Лула да Силва;

президент Венесуэлы Николас Мадуро;

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре;

генсекретарь Компартии Вьетнама Вьетнама То Лам;

председатель КНР Си Цзиньпин;

президент Киргизии Садыр Жапаров;

президент Кубы Мигель Диас-Канель;

президент Палестины Махмуд Аббас;

президент Сербии Александр Вучич;

лидер Республики Сербской (субъект Боснии и Герцеговины) Милорад Додик;

премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;

президент Абхазии (частично признанное государство) Бадра Гунба.

Президент Сербии Александр Вучич/ Фото: kremlin.ru

Кто получил приглашение, но пока не ответил?

Приглашения приехать на парад получили премьер-министр Индии Нарендра Моди (обновлено – по информации пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Моди не приедет, но Индия на параде всё равно будет представлена) и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Однако своего участия в мероприятии они пока не подтвердили.

Об участии еще каких лидеров сообщали СМИ?

РИА Новости со ссылкой на МИД Лаоса также писали, что участие в праздновании 9 мая в России примет и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Кроме того, издание сообщает, что парад Победы планирует посетить министр обороны Индонезии. Ранее "Известия" информировали, что президент Индонезии Прабово Субианто тоже получил приглашение от России приехать на парад.

Полный список приглашенных пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал объявить позже, пишет "Комсомольская правда".

Трамп на парад не приедет?

Нет, президент США Дональд Трамп не приедет на парад Победы в Москву, в феврале 2025 года сообщило агентство Reuters. Политик заявил об этом пресс-пулу Белого дома. Также информацию опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков.

Парад Победы/ Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ына на параде не будет?

28 апреля 2025 года власти России и КНДР официально подтвердили участие корейских военных в боевых действиях против украинской армии в Курской области. В связи с этим логичен вопрос о том, не приедет ли на парад глава КНДР Ким Чен Ын. Однако пока о его участии в параде Победы никто не сообщал.

Кто приезжал в прошлом году?

В 2024 году на парад Победы приехали в основном лидеры стран СНГ:

Белоруссии – Александр Лукашенко;

Узбекистана – Шавкат Мирзиёев;

Казахстана – Касым-Жомарт Токаев;

Таджикистана – Эмомали Рахмон;

Киргизии – Садыр Жапаров.

Также парад тогда посетили президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.