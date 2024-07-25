Кремлев объявил о начале расследования против главы МОК Баха и его команды
По его словам, после очистки "от этих гиен МОК" организация проведет реформу, и все деньги, которые зарабатывает комитет, будут принадлежать атлетам
25 июля 2024, 13:10, ИА Амител
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил о начале общественного расследования против главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и его команды c фиксацией всех нарушений организации в отношении спортсменов. В своем Telegram-канале он заявил, что мировое боксерское сообщество, спортсмены и тренеры требуют от спортивного чиновника подать в отставку.
Кремлев заявил, что за время правления Баха МОК как организация ощутимо "деградировал", перестав быть структурой, которая объединяет спортсменов и служит спорту.
"Мы будем проводить расследование в отношении Баха и его команды. Расследование будет прозрачным, мы будем указывать все их коррупционные схемы, все давления и угрозы членам МОК", – написал он.
По его словам, после очистки "от этих гиен МОК" организация проведет реформу, и все деньги, которые зарабатывает комитет, будут принадлежать атлетам. Кроме того, выборы нового главы МОК будут проведены демократично и прозрачно.
13:24:21 25-07-2024
Может быть выборы следует провести честно и прозрачно.Причём тут "демократично"?
14:08:19 25-07-2024
А где мафиози игорного и автомобильного бизнеса Лутфуллоев Умар Али Назарович будет расследовать? В Серпухове или Душанбе?
19:22:27 25-07-2024
Ух ты!?
Прям принадлежать атлетам!?...
Это прям какую-то Социалистическую народно-атлетическую революцию хотят устроить!? И где!!!? Прям в логове капиталистов!?...
Как говорят буржуи про социалистов - отнять и поделить...!