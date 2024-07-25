Кремлев объявил о начале расследования против главы МОК Баха и его команды

По его словам, после очистки "от этих гиен МОК" организация проведет реформу, и все деньги, которые зарабатывает комитет, будут принадлежать атлетам

25 июля 2024, 13:10, ИА Амител

Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил о начале общественного расследования против главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и его команды c фиксацией всех нарушений организации в отношении спортсменов. В своем Telegram-канале он заявил, что мировое боксерское сообщество, спортсмены и тренеры требуют от спортивного чиновника подать в отставку.

Кремлев заявил, что за время правления Баха МОК как организация ощутимо "деградировал", перестав быть структурой, которая объединяет спортсменов и служит спорту.

"Мы будем проводить расследование в отношении Баха и его команды. Расследование будет прозрачным, мы будем указывать все их коррупционные схемы, все давления и угрозы членам МОК", – написал он.

По его словам, после очистки "от этих гиен МОК" организация проведет реформу, и все деньги, которые зарабатывает комитет, будут принадлежать атлетам. Кроме того, выборы нового главы МОК будут проведены демократично и прозрачно.