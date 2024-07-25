НОВОСТИПолитика

Кремлев объявил о начале расследования против главы МОК Баха и его команды

По его словам, после очистки "от этих гиен МОК" организация проведет реформу, и все деньги, которые зарабатывает комитет, будут принадлежать атлетам

25 июля 2024, 13:10, ИА Амител

Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com
Олимпийские кольца / Фото: pxhere.com

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил о начале общественного расследования против главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и его команды c фиксацией всех нарушений организации в отношении спортсменов. В своем Telegram-канале он заявил, что мировое боксерское сообщество, спортсмены и тренеры требуют от спортивного чиновника подать в отставку.

Кремлев заявил, что за время правления Баха МОК как организация ощутимо "деградировал", перестав быть структурой, которая объединяет спортсменов и служит спорту.

"Мы будем проводить расследование в отношении Баха и его команды. Расследование будет прозрачным, мы будем указывать все их коррупционные схемы, все давления и угрозы членам МОК", – написал он.

По его словам, после очистки "от этих гиен МОК" организация проведет реформу, и все деньги, которые зарабатывает комитет, будут принадлежать атлетам. Кроме того, выборы нового главы МОК будут проведены демократично и прозрачно.

Спорт

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:24:21 25-07-2024

Может быть выборы следует провести честно и прозрачно.Причём тут "демократично"?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
RUSSKIY

14:08:19 25-07-2024

А где мафиози игорного и автомобильного бизнеса Лутфуллоев Умар Али Назарович будет расследовать? В Серпухове или Душанбе?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:22:27 25-07-2024

Ух ты!?
Прям принадлежать атлетам!?...
Это прям какую-то Социалистическую народно-атлетическую революцию хотят устроить!? И где!!!? Прям в логове капиталистов!?...
Как говорят буржуи про социалистов - отнять и поделить...!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров