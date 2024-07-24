Сергей Шубенков заявил, что Олимпиада превратилась в дрязги, ссоры и конфликты

Легкоатлет прокомментировал предстоящий старт Игр во Франции

24 июля 2024, 17:25, ИА Амител

Легкоатлет Сергей Шубенков / Фото: amic.ru

Чемпион мира и Европы, барьерист из Барнаула Сергей Шубенков разочаровался в Олимпийском движении, потому что оно в настоящее время в значительной степени утратило свою роль как объединяющего и умиротворяющего явления. Об этом он рассказал amic.ru.

"Раньше Олимпийские игры представляли собой своего рода оплот мира, спокойствия, культурного обмена между народами. А сейчас дрязги, ссоры, конфликты, происходящие в мире, проникли на Игры и, конечно же, отражаются на этом мировом культурно-спортивном явлении", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Кстати, Сергей Шубенков принял участие в пятых Играх БРИКС и стал серебряным призером. Несмотря на то, что представительство на них, мягко говоря, по уровню уступает олимпийскому, однако стоит учитывать не только чисто спортивный аспект.

"Скажем, у наших британских партнеров есть Commonwealth Games, что по-русски переводится как "Игры Содружества" – спортивное мероприятие, в котором участвуют британцы и представители стран бывших колоний Великобритании. Проводятся они достаточно давно. Представительство в легкой атлетике хотя и не ахти, но эти старты считаются весьма престижными, между прочим, с неплохими призовыми. Поэтому нам тоже стоит регулярно устраивать нечто подобное. Скажем, те же Игры БРИКС – очень хорошая задумка", – выразил уверенность Сергей Шубенков.

Отметим, сборная России официально не выступит на Олимпиаде 2024 года в Париже. Причем даже "нейтральных спортсменов из России" под флагом Олимпийского комитета РФ, как в Пекине в 2022-м, тоже не будет. Однако на главные спортивные соревнования четырехлетия в нейтральном статусе отправится 15 человек.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Большой текст о предстоящей Олимпиаде читайте утром 25 июля на amic.ru.