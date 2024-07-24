Сергей Шубенков заявил, что Олимпиада превратилась в дрязги, ссоры и конфликты
Легкоатлет прокомментировал предстоящий старт Игр во Франции
24 июля 2024, 17:25, ИА Амител
Чемпион мира и Европы, барьерист из Барнаула Сергей Шубенков разочаровался в Олимпийском движении, потому что оно в настоящее время в значительной степени утратило свою роль как объединяющего и умиротворяющего явления. Об этом он рассказал amic.ru.
"Раньше Олимпийские игры представляли собой своего рода оплот мира, спокойствия, культурного обмена между народами. А сейчас дрязги, ссоры, конфликты, происходящие в мире, проникли на Игры и, конечно же, отражаются на этом мировом культурно-спортивном явлении", – поделился он своим мнением с amic.ru.
Кстати, Сергей Шубенков принял участие в пятых Играх БРИКС и стал серебряным призером. Несмотря на то, что представительство на них, мягко говоря, по уровню уступает олимпийскому, однако стоит учитывать не только чисто спортивный аспект.
"Скажем, у наших британских партнеров есть Commonwealth Games, что по-русски переводится как "Игры Содружества" – спортивное мероприятие, в котором участвуют британцы и представители стран бывших колоний Великобритании. Проводятся они достаточно давно. Представительство в легкой атлетике хотя и не ахти, но эти старты считаются весьма престижными, между прочим, с неплохими призовыми. Поэтому нам тоже стоит регулярно устраивать нечто подобное. Скажем, те же Игры БРИКС – очень хорошая задумка", – выразил уверенность Сергей Шубенков.
Отметим, сборная России официально не выступит на Олимпиаде 2024 года в Париже. Причем даже "нейтральных спортсменов из России" под флагом Олимпийского комитета РФ, как в Пекине в 2022-м, тоже не будет. Однако на главные спортивные соревнования четырехлетия в нейтральном статусе отправится 15 человек.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Большой текст о предстоящей Олимпиаде читайте утром 25 июля на amic.ru.
17:31:07 24-07-2024
Он забыл что советские правители лишили его маму участия в олимпиаде 1984.
07:39:07 25-07-2024
Гость (17:31:07 24-07-2024) Он забыл что советские правители лишили его маму участия в о... А пиндосские лишили нас всех ОИ80, и что?
17:53:57 24-07-2024
Ни он, ни его мама Наталья в этом не виноваты. Они всю жизнь по-честному отдали спорту. И результаты у них были на мировом уровне. Сергей-экс чемпион мира!
19:14:42 24-07-2024
По честному, это нужно было бежать в Пекине, раз приехал под нейтральным флагом, а не очковать за своё чемпионство.
19:21:07 24-07-2024
Помним как Сергей Владимирович выступил в Токио на прошлых О.И. в Токио: было очень много пафоса перед Олимпиадой и малодушый выход из соревнований на старте
19:33:07 24-07-2024
Советские правители лишили спортсменов участие в Олимпиаде 1984-го.Пиндосские правители и ряд западных правителей лишили своих спортсменов участия в Олимпиаде 1980-го.А через 20 лет американские правители совместно с западными правителями ввели войска в Афганистан и Ирак.
22:13:18 24-07-2024
Гость (19:33:07 24-07-2024) Советские правители лишили спортсменов участие в Олимпиаде 1... Чё куришь ?
22:27:05 24-07-2024
Гость (22:13:18 24-07-2024) Чё куришь ?... Малолетка?Рановато начал )
23:00:22 24-07-2024
Гость (22:27:05 24-07-2024) Малолетка?Рановато начал )... Лечись, может спасут?
22:44:25 24-07-2024
а для чего Шуба бегает прыгая через заборы? какой в этих скачкАх сакральный смысл??? нарвать у соседей ягод/яблок/огурцов/помидоров и свалить быстрее подельников? или еще есть что то?
23:28:11 24-07-2024
Гость (22:44:25 24-07-2024) а для чего Шуба бегает прыгая через заборы? какой в этих ска... Опаньки, кто-то шустрый тайком от санитаров к компу пробрался.
06:42:11 25-07-2024
Гость. (23:28:11 24-07-2024) Опаньки, кто-то шустрый тайком от санитаров к компу пробралс... Шуба ты?
06:15:15 25-07-2024
Гость (22:44:25 24-07-2024) а для чего Шуба бегает прыгая через заборы? какой в этих ска... в тебе какой сакральный смысл? Чушь нести или ещё что-то есть?
06:43:30 25-07-2024
Гость (06:15:15 25-07-2024) в тебе какой сакральный смысл? Чушь нести или ещё что-то ест... т.е. по существу вопроса ответить не можешь, но хочется отметиться? попытка не засчитана.
07:40:46 25-07-2024
Гость (22:44:25 24-07-2024) а для чего Шуба бегает прыгая через заборы? какой в этих ска... Ты реально дурачок или просто косишь под дурака?
08:48:15 25-07-2024
Гость (07:40:46 25-07-2024) Ты реально дурачок или просто косишь под дурака?... ты такой же клоун как и выше отписавшиеся? мнения нет, но отметиться не терпится.
10:22:10 25-07-2024
Гость (08:48:15 25-07-2024) ты такой же клоун как и выше отписавшиеся? мнения нет, но от... Спрашивать про смысл легкой атлетики - это умный поступок? Ты то сам себя клоуном не считаешь?