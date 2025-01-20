Арктическая тоска. Долгие небывалые морозы обездвижат Алтайский край в конце января
В дни понижения температур на территории региона может выпасть снег
20 января 2025, 13:25, ИА Амител
В конце недели Алтайский край ждут резкие ночные перепады температур. Об этом сообщили в мэрии Барнаула на расширенном аппаратном совещании.
"Температура воздуха в ночное время опустится до -26 градусов", – заявили в администрации города.
Согласно данным gismeteo.ru, резкое похолодание ждет жителей края уже в четверг, 23 января: скачок произойдет с -11 до -20 градусов. На отметках -27 и -26 градусов столбики термометров продержатся в пятницу, 24 января, и в субботу, 25 января, соответственно. Ощутимое "потепление" произойдет только в воскресенье, 26 января. Минимальная температура воздуха в этот день достигнет -19 градусов, что на семь градусов выше, чем днем ранее.
При этом с понижением температуры воздуха может прийти снег: согласно прогнозу, небольшие осадки ожидаются с 23 по 25 января.
14:51:07 20-01-2025
да нету сейчас морозов. Нету
все что до -30 это не морозы это теплая погода
последний раз ниже -40 было как помница 20 лет назад
17:27:09 20-01-2025
Для Алтайского края несколько зимних дней с температурой около -30 ранее было нормальным явлением.В начале 50-х даже объявляли по радио, что ученики с 1-го по 4 -й класс могли не ходить в школу. Часто мы не ходили, но на улице хорошо игралось в разные зимние игры.Было очень весело, мы забывали о морозе.А сейчас разве морозы? Жалкое подобие.
22:50:47 20-01-2025
Горожанин. (17:27:09 20-01-2025) Для Алтайского края несколько зимних дней с температурой око... Только те морозы были без ветра и с невысокой влажностью. " Сухой" переносится гораздо легче. Раньше было именно так. А теперь может - 25 быть, но с ветром даже небольшим и влажностью будет ощущаться гораздо больше.