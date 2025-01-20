В дни понижения температур на территории региона может выпасть снег

20 января 2025, 13:25, ИА Амител

Период морозов в регионе продолжится / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В конце недели Алтайский край ждут резкие ночные перепады температур. Об этом сообщили в мэрии Барнаула на расширенном аппаратном совещании.

"Температура воздуха в ночное время опустится до -26 градусов", – заявили в администрации города.

Согласно данным gismeteo.ru, резкое похолодание ждет жителей края уже в четверг, 23 января: скачок произойдет с -11 до -20 градусов. На отметках -27 и -26 градусов столбики термометров продержатся в пятницу, 24 января, и в субботу, 25 января, соответственно. Ощутимое "потепление" произойдет только в воскресенье, 26 января. Минимальная температура воздуха в этот день достигнет -19 градусов, что на семь градусов выше, чем днем ранее.

При этом с понижением температуры воздуха может прийти снег: согласно прогнозу, небольшие осадки ожидаются с 23 по 25 января.