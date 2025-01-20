Мокрый снег, слабые метели. О погоде в Алтайском крае 20 января
Температура поднимется до нуля градусов
20 января 2025, 06:00, ИА Амител
Зима в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Алтайском крае днем 20 января в отдельных районах ожидается небольшой мокрый снег, слабые метели. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
Температура же по краю составит 0...-5 градусов. Дороги местами скует гололедица.
Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -1...-3 градуса. Синоптики также обещают небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
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