Крещенский городок начали строить в Барнауле

Подрядчик расчистит место для купели, оборудует мостки

16 января 2024, 11:31, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Строительство крещенского городка началось на Оби в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Здесь будет возведена иордань и снежная часовня, изготовлены ледяные кафедры, выполнено устройство и опора ледяного креста. Для оборудования места купания будет проведена расчистка купели, обустроены мостки, подготовлены раздевалки для переодевания и обогрева", – сказано в сообщении.

Литургии, после которых горожане смогут окунуться в купель, пройдут в Барнауле 18 и 19 января. Также в городе состоится крестный ход. В 11 часов люди выйдут от Знаменского монастыря, а закончится ход на территории Речного вокзала.

Над строительством купелей работают подрядчик и организация МБУ "Благоустройство и озеленение".

