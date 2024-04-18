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Крестного отца осудили на Алтае за сексуальное насилие над юным членом семьи

Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал

18 апреля 2024, 14:30, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com
Молоток судьи / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае жителя приговорили к десяти годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера над ребенком, пишет "Змеиногорский вестник".

Инцидент произошел в одном из сел Змеиногорского района. Мужчина, являясь крестным отцом 14-летней девочки, воспользовался ее "беспомощным состоянием".

"В ходе расследования и судебного заседания подсудимый вину в совершенном преступлении не признал", – рассказали изданию в районной прокуратуре.

Суд назначил крестному отцу наказание в виде реального лишения свободы на срок более десяти лет. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

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Алтайский край суд дети

Комментарии 2

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Гость

14:46:01 18-04-2024

а куда бог смотрел?

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гость

10:51:12 19-04-2024

Гость (14:46:01 18-04-2024) а куда бог смотрел?... а о каком именно речь?

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