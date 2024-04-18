Крестного отца осудили на Алтае за сексуальное насилие над юным членом семьи
Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал
18 апреля 2024, 14:30, ИА Амител
Молоток судьи / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае жителя приговорили к десяти годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера над ребенком, пишет "Змеиногорский вестник".
Инцидент произошел в одном из сел Змеиногорского района. Мужчина, являясь крестным отцом 14-летней девочки, воспользовался ее "беспомощным состоянием".
"В ходе расследования и судебного заседания подсудимый вину в совершенном преступлении не признал", – рассказали изданию в районной прокуратуре.
Суд назначил крестному отцу наказание в виде реального лишения свободы на срок более десяти лет. Приговор в законную силу не вступил.
14:46:01 18-04-2024
а куда бог смотрел?
10:51:12 19-04-2024
Гость (14:46:01 18-04-2024) а куда бог смотрел?... а о каком именно речь?