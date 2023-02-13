В Алтайском крае осудили группу педофилов, которые семь лет насиловали мальчиков

С 2013 по 2020 год житель Барнаула знакомился с несовершеннолетними, совершал действия насильственного характера, а потом путём "уговоров и подкупа" привозил их к своим друзьям

13 февраля 2023, 19:22, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае шестерых мужчин в возрасте от 32 до 62 лет признали виновными в насилии над несовершеннолетними детьми. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по региону, "банда педофилов" орудовала в Барнауле семь лет с 2013 по 2020 год.

Как установили суд и следствие, с 2013 по 2020 год в Барнауле местный житель знакомился с несовершеннолетними, входил к ним в доверие, а после насиловал. Поскольку потерпевшие находились в сложной жизненной ситуации, путём "уговоров и подкупа" он привозил их к своим друзьям, которые также совершали в отношении подростков противоправные деяния.

Всего от действий злоумышленников пострадало шесть мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет. Суд приговорил подсудимых к отбыванию наказания в колонии строгого режима, назначив сроки от 9 лет 8 месяцев до 19 лет 5 месяцев лишения свободы.