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В Алтайском крае осудили группу педофилов, которые семь лет насиловали мальчиков

С 2013 по 2020 год житель Барнаула знакомился с несовершеннолетними, совершал действия насильственного характера, а потом путём "уговоров и подкупа" привозил их к своим друзьям

13 февраля 2023, 19:22, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru
Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае шестерых мужчин в возрасте от 32 до 62 лет признали виновными в насилии над несовершеннолетними детьми. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по региону, "банда педофилов" орудовала в Барнауле семь лет с 2013 по 2020 год.

Как установили суд и следствие, с 2013 по 2020 год в Барнауле местный житель знакомился с несовершеннолетними, входил к ним в доверие, а после насиловал. Поскольку потерпевшие находились в сложной жизненной ситуации, путём "уговоров и подкупа" он привозил их к своим друзьям, которые также совершали в отношении подростков противоправные деяния.

Всего от действий злоумышленников пострадало шесть мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет. Суд приговорил подсудимых к отбыванию наказания в колонии строгого режима, назначив сроки от 9 лет 8 месяцев до 19 лет 5 месяцев лишения свободы.

Комментарии 34

  • И это продолжалось семь лет!!!! Даже слов нет!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Суд приговорил подсудимых к отбыванию наказания в колонии строгого режима, назначив сроки от 9 лет 8 месяцев до 19, 5 лет лишения свободы.------ Почему такая мягкость??? Отрезать бубенцы и выпнуть в мороз на улицу к голодным собакам.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • пусть они сдохнут в тюрьме !!!!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Что бы на зоне очко им порвали на немецкий крест
    13 февраля, Гость   Ответить
  • да будет так
    13 февраля, Гость   Ответить
  • А где же раньше были наши правохранители ?? 7 лет издевались над детьми эти мрази , ,и что-то срока мало дали , надо чтобы теперь их в тюрьме насиловали нелюди ,
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Пожалуйста растреляйте их.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • За искалеченные детские судьбы такой мягкий приговор? И рожи этих сволочей покажите всем!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • эти твари должны сгнить на зоне, а не 10 лет получить!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Этих животных надо вешать публично на площади.-
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Полностью согласен со всеми комментаторами. Только "за".
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Расстрел им только!!!!мрази
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Да, виселица.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Их нужно судить не по нашим гуманным законам а по закону суда ВАГНЕРА. КУВАЛДОЙ
    14 февраля, Гость   Ответить
  • В таких моментах жалеешь что нет смертной казни для таких. Кормить теперь их за свои налоги, да потом еще отпустят и они опять среди людей. А почему такое мягкое наказание? За срубленную сосну в лесу больше дают((( расстрелять сразу и все
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Их нужно судить не по нашим гуманным законам а по закону суда ВАГНЕРА ------- Правильной дорогой идёшь, товарищ!!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Только одного не пойму...Вот только недавно случай был... В начале января 2022г. страну потрясло зверское изнасилование и убийство пятилетней девочки из Костромы....И депутаты активно продвигали "расправу" над педофилами....И что? К чему пришли? Только болтавня? За изнасилование несовершеннолетних не должно быть пару лет!!!Вы о чем депутаты и судьи?? Эти мраси отсидят 5 лет и вот они опять на свободе и так по замкнутому кругу...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Эти мраси отсидят 5 лет и вот они опять на свободе и так по замкнутому кругу... ----- Могут стать Героями, как заказчик убийства четверых людей!! Тебя это не потрясло? Всё норм?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • За изнасилование несовершеннолетних не должно быть пару лет!!! ---- Кстати, прикол - в совке возраст согласия был 14 лет, сейчас 16. Так, для справки.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Эти мраси отсидят 5 лет и вот они опять на свободе и так по замкнутому кругу... ----- Могут стать Героями, как заказчик убийства четверых людей!! Тебя это не потрясло? Всё норм?======Рассуждение одноклеточного...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • За изнасилование несовершеннолетних не должно быть пару лет!!! ---- Кстати, прикол - в совке возраст согласия был 14 лет, сейчас 16. Так, для справки.======Похищение ребенка или (под угрозой жизни затащить куда нибудь)...Вы про какое согласие....?Речь о другом...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Ну не будут же наверху судить самих себя
    14 февраля, Гость   Ответить
  • мальчиков --- какой то сдвиг у насильников тоже стал
    14 февраля, Гость   Ответить
  • На зоне будут знать их статью
    14 февраля, Гость   Ответить
  • не будут же наверху судить самих себя ******* То есть по вашему, педофилы - это высшие чиновники из власти?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • не будут же наверху судить самих себя ******* То есть по вашему, педофилы - это высшие чиновники из власти? Нет дыма без огня. Если такой закон не принимается - значит это кому-то надо.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да и немало таких сидят извращуг
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Жаль что Бога (высшего всесильного существа) нет, и не к кому обратиться чтобы очистить Землю от человеческой скверны. Какая меееерзость!, какая гаааадость! - всё это позволяет мировой, среднеарифметический человеческий разум, который распределён по человеческим головам-бестолковкам с преступными мыслишками и вот такими делишками.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • За изнасилование несовершеннолетних не должно быть пару лет!!! ---- Кстати, прикол - в совке возраст согласия был 14 лет, сейчас 16. Так, для справки. - не в совке, а в 90-е, когда Россия нелепым снг именовали, с того времени и пошло все это
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Изуверам - соответствующее наказание!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Кстати, прикол - в совке возраст согласия был 14 лет, сейчас 16. Так, для справки.-----------------Ну что ты врешь, мразь, при СССР с 18 лет возраст был.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Почему вы все путаете мальчиковую проституцию с изнасилованием?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ну какая нафиг проституция, когда детям от 9 лет? Вы вообще соображаете, какая может быть проституция в этом возрасте? Только изнасилования.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Почему вы все путаете мальчиковую проституцию с изнасилованием? ***** Чтобы тебе по жизни такой проституцией заниматься в наклоненном положении.
    14 февраля, Гость   Ответить
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