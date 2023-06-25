Крестный ход начался из Барнаула в Коробейниково
Верующие пройдут около 250 километров
25 июня 2023, 11:34, ИА Амител
Кадр из видео
В Алтайском крае начался крестный ход из Барнаула в Коробейниково. Об этом сообщает "Катунь 24".
Верующим предстоит пройти 250 километров. В следующее воскресенье они придут в Коробейниково Усть-Пристанского района.
Здесь хранится Казанская икона Божией матери.
12:16:10 25-06-2023
Стадо перекрыло правую полосу Змеиногорского тракта. Ещё детей малолетних с собой тащат. Только проблемы людям создают.
19:07:15 25-06-2023
Прости, Юра
22:09:44 25-06-2023
Тех, кто тащит с собой малолетних детей, лишать родительских прав, детей в детдома.
09:39:43 26-06-2023
Гость (22:09:44 25-06-2023) Тех, кто тащит с собой малолетних детей, лишать родительских... откуда такое самомнение и нетерпимость к другим?
11:11:20 26-06-2023
Ну что сказать вам, господа? Если вам так мешают, такой скрежет зубовный вызывают православные храмы, святыни и традиции наших предков - тот же крестный ход - то готовьтесь к повсеместному появлению мечетей и к тому, что улицы в Барнауле будут перекрывать ради того, чтобы пришлые орды могли поваляться кверху задом перед своим аллахом. Вероятно, вас это больше устроит? Или все-таки лучше начать с уважением относиться к собственным корням и традициям - пока не поздно?
11:27:36 26-06-2023
Гость (11:11:20 26-06-2023) Ну что сказать вам, господа? Если вам так мешают, такой скре... Если политика государства состоит в том, чтобы сюда приезжали эти самые носители иных религиозных взглядов (а это именно так), то ждать появления мечетей нам не долго. И это НИКАК не зависит от нашей русской воцеквлённости. Подумайте над этим на досуге.
11:56:14 26-06-2023
Гость (11:27:36 26-06-2023) Если политика государства состоит в том, чтобы сюда приезжал... Зависит, и еще как зависит! И не только от воцерковленности (это каждый сам для себя решает), но более всего - от уважительного отношения к традициям своего народа. Неважно, верующий вы или нет, но православие со всеми его традициями - это древнейшая и глубочайшая традиция именно русского народа, исток его великой культуры. На нем всегда держалась Русь - почитайте историю, отбросив бредни атеистической пропаганды. И публично демонстрировать неуважение к этой традиции - это и значит демонстрировать неуважение к своему народу. Запрещать эти традиции - это бороться со своим народом. А там, где нет уважения к самим себе, к своей истории, к своим традициям - со временем появляются пришлые завоеватели, которые приносят свои традиции, свою религию и заставляют утративших родовую память аборигенов силой уважать уже чужие традиции и религию. ПОдумайте об этом на досуге.
12:18:04 26-06-2023
Гость (11:56:14 26-06-2023) Зависит, и еще как зависит! И не только от воцерковленности... Ну, поВашей логике, всё, что раньше было, то и хорошо? Давайте Перуну губы мёдом и кровью мазать- это же наше, посконное! А, нет, нельзя... уже застолбили украинские маргиналы... Давайте тогда к православию вернёмся, тому, что до Никона было? Своё же, русское? А уж двуеперстное знамение или нет- так 99,9% воцерквлённых не знает разницы. Чем плохо? Корни, самые настоящие. И читайте историю не не в книгах Ветхого Завета и тем более, не в Евангелиях. Апокрифы занимательнее ;)
13:38:41 26-06-2023
Давайте Перуну губы мёдом и кровью мазать- это же наше, посконное! Иди, умник, почитай про сабантуй и курбан-байрам - как раз сейчас их празднуют, и в Барнауле в том числе. Это пока у нас их скромно празднуют в парке. Но с такими, как ты, самоуверенными придурками, не исключено, что будет, как в Москве, когда пришлые иноверцы режут баранов прямо в детской песочнице, а центральные улицы перекрывают ради того, чтобы толпы этих самых иноверцев могли поклониться своему аллаху - и заметь, не скромно на пару часов одну полосу, как для наших крестоходцев, а целые районы на целый день. Ты этого хочешь? Ну-ну! посмотрим, кому ты тогда губы мазать будешь и ноги целовать, умник!
20:33:20 26-06-2023
Гость (13:38:41 26-06-2023) Давайте Перуну губы мёдом и кровью мазать- это же наше, поск... вот всё это происходит, потому что государство способствует мракобесию. Неважно какая религия. Вот стаду можно ходить? Можно. Тогда почему барана нельзя резать? А вот если не ходить не резать нельзя, а есть кружок космонавтики, то и проблем минимум. А толерантность здесь недопустима. Смекаешь?