Крестный ход начался из Барнаула в Коробейниково

Верующие пройдут около 250 километров

25 июня 2023, 11:34, ИА Амител

Кадр из видео

В Алтайском крае начался крестный ход из Барнаула в Коробейниково. Об этом сообщает "Катунь 24".

Верующим предстоит пройти 250 километров. В следующее воскресенье они придут в Коробейниково Усть-Пристанского района.

Здесь хранится Казанская икона Божией матери.