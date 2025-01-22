"Кричала от боли". Сибирячка обвинила пансионат в смерти матери
При этом в учреждении своей вины в произошедшем не видят, а следователи не стали возбуждать дело
22 января 2025, 20:30, ИА Амител
Жительница Новосибирска обвинила пансионат в смерти своей матери. Как сообщает "КП-Новосибирск", пожилая пациентка жаловалась на боли в животе, однако никто не придал этому значения: в результате 87-летнюю Лидию Смагину отвезли в больницу слишком поздно.
Смагина оказалась в пансионате в октябре 2023 года. У пенсионерки была деменция и за ней нужен был круглосуточный присмотр. Ее дочь Ирина работала и не могла постоянно находиться дома.
"Заведение выбирала долго, изучала отзывы в соцсетях, общалась со знакомыми. В итоге заключили договор с одним новосибирским учреждением", – рассказала она.
Через несколько месяцев мама Ирины начала жаловаться ей на боли в животе. Она отказывалась есть, ссылаясь на боли. Персонал подтвердил, что она часто отказывалась от еды, но голодной ее не оставляли. Женщина стала настаивать, чтобы пенсионерку осмотрел врач. Неизвестно, случилось ли это в конечном счете. В начале июня женщине стало хуже.
"Мама плакала, говорила: "Мне больно, помогите". У нее были раны на предплечье и ногах, замазанные препаратом, происхождение которых персонал объяснить не смог. Представитель пансионата подтвердил, что она давно и постоянно жалуется на боли в животе. На следующее утро маму увезли по скорой в больницу, прооперировали", – рассказала Ирина.
Спустя сутки пенсионерка умерла. В больнице диагностировали рак и разрыв одной из кишок. Женщина уверена, что если бы в пансионате вовремя обратили внимание, то ее мать была бы жива. Однако у учреждения на это свое мнение. Они отметили, что не являются медицинской организацией, а потому заподозрить онкологическое заболевание или диагностировать его не могли.
"За пациенткой осуществлялся весь необходимый уход, осмотр врача был, а когда состояние женщины ухудшилось, вызвали скорую. Никакой вины пансионата нет", – рассказали в учреждении.
После смерти матери Ирина обратилась в Росздравнадзор. Во время проверки в пансионате выявили нарушения и выдали руководству предписание. В СК отказались возбуждать уголовное дело, но женщина собирается добиваться отмены решения.
20:49:53 22-01-2025
как родители вырастили детей, не отходя от них, так и дети должны ухаживать за родителями до их смерти, не отходя от них. Интернат - не выход.
21:23:59 22-01-2025
гость (20:49:53 22-01-2025) как родители вырастили детей, не отходя от них, так и дети д... Позволяют доходы - сидите .
00:10:38 23-01-2025
гость (20:49:53 22-01-2025) как родители вырастили детей, не отходя от них, так и дети д...
Дорогой умник. Не дай тебе бог оказаться в такой ситуации. А если окажешься - мнение своё ты поменяешь на прямо противоположное, уверяю.
Надеюсь, когда-нибудь наш народ выскребет из себя и своих голов этот менталитет и предрассудки на тему домов престарелых.
20:56:38 22-01-2025
в 87 лет, одна из тяжелейших и болезненных форм рака.
была бы жива если обратили внимание?
жительница новосибирска это серьезно буровит?
21:09:12 22-01-2025
Гость (20:56:38 22-01-2025) в 87 лет, одна из тяжелейших и болезненных форм рака.был... Ей ещё жить, да жить
22:00:20 22-01-2025
Гость (20:56:38 22-01-2025) в 87 лет, одна из тяжелейших и болезненных форм рака.был... Зато бы не мучилась от страшных болей. Какое равнодушие, жестокость.
00:14:33 23-01-2025
Гость (20:56:38 22-01-2025) в 87 лет, одна из тяжелейших и болезненных форм рака.был...
Ну по крайней мере можно было организовать паллиатив, чтоб человек от болей не страдал. Но и доводы пансионата, как по мне, весомые.
С другой стороны, зная как у нас диагностируют и лечат рак - бабушку бы до смерти затаскали по сдачам анализов и до лечения даже паллиативного она бы всё равно не дожила. Тем более такие раки как правило выявляются на поздних стадиях, когда поздно уже трепыхаться.
Печально.
21:22:48 22-01-2025
Ну да, в 87 с раком ещё бы жить да жить(((((. Тут с более мягкими диагнозами ненадолго после 87 переживают. Действительно, при чём работники интерната?
11:01:11 23-01-2025
Светлана (21:22:48 22-01-2025) Ну да, в 87 с раком ещё бы жить да жить(((((. Тут с более мя... при том работники учреждения, что не проигнорировали жалобы на боли своей постоялицы и не вызвали скорую как минимум для выяснения причины жалобы, никто не пишет о том, что они должны были диагноз ставить, но вызвать скорую были обязаны. При том при всем, что это учреждение вообще за ее уход деньги получало, на лицо некачественное оказание услуг как минимум. Почему то, когда из магазина салатами травятся, вой до потолка поднимается, а здесь человек умер из-за наплевательского отношения и тишина?
13:11:16 23-01-2025
Гость (11:01:11 23-01-2025) при том работники учреждения, что не проигнорировали жалобы ... А нужны ли мы им?
22:02:43 22-01-2025
Пансионат это бизнес
Ни кто за вашим родителем там ухаживать как вы семи не будет
22:53:55 22-01-2025
Если так переживала за мать то зачем отдала в пансионат ухаживала бы сама, оформила матери инвалидность и сидела бы с ней и не работала, спихнула мать, а теперь ищет виноватых.
08:54:47 23-01-2025
Гость (22:53:55 22-01-2025) Если так переживала за мать то зачем отдала в пансионат ухаж... Какой умный комментатор, и маму бы она и лечила, и кормила, и обеспечила уход (про саму дочь даже не упоминаю, ей святого духа должно хватить видимо) на 20т.руб пенсии по инвалидности! Всех судей и умников в такую ситуацию бы на месяцок, чтобы взвыли и перестали свое мнение вперед всех сувать. Моя мама, слава Богу жива и способна себя обслуживать. Но вот моя приятельница пережила ад на земле когда у мамы началась деменция, а потом еще и отказали ноги, как она это пережила, одному Богу известно, все здоровье оставила за эти 5 долгих лет! Когда мамы не стала она рыдала от того, что ей было стыдно, что она испытала облегчение. И сейчас говорит, что жалеет, что у нас нет домов престарелых, как нормы и что жалеет, что побоялась осуждения родных и знакомых, не оформила маму в интернат и взвалила на себя эту непосильную ношу. Так что не судите....
10:42:56 23-01-2025
Гость (08:54:47 23-01-2025) Какой умный комментатор, и маму бы она и лечила, и кормила, ... В отличии от вас я ухаживала за своей лежачей мамой и знаю о чем говорю,я не спихивала ее в пансионат, я считаю это нормальным, не нормально спихивать на других и нестись на работу, никогда не знала бы в пансионат своих родителей, я их люблю и это мой долг, это вы не хотите менять свой привычный образ жизни из-за родителей потому что вам на из наплевать.
12:04:47 23-01-2025
Гость (10:42:56 23-01-2025) В отличии от вас я ухаживала за своей лежачей мамой и знаю о... только лучше ты от этого не стала
а те,кого осуждаешь-не стали из-за этого плохими.
14:22:58 23-01-2025
Гость (10:42:56 23-01-2025) В отличии от вас я ухаживала за своей лежачей мамой и знаю о... Вы про меня ничего не знаете, Ваш вывод о том что мне плевать на родителей, от Вашего скудоумия и необоснованной злобы. У Вашей мамы видимо не было деменции, а это страшное заболевание, когда человек полностью теряет умственную способность и вытворяет такое, что родные не готовы пережить. Еще раз говорю: Не суди и не судим будешь". А Ваша гордыня в данном случае, как минимум неуместна. Прям корону нацепили, за мамой ухаживали, даже не работали, кто же вас обеспечивал вместе с мамой? Или на ее пенсию. В ситуации, когда человек теряет способность быть разумным, ему нужна круглосуточная профессиональная помощь. Дай Бог всем прожить жизнь в здравом уме.
11:24:02 23-01-2025
Гость (08:54:47 23-01-2025) Какой умный комментатор, и маму бы она и лечила, и кормила, ... да,так и бывает. легкая смерть-всем легкая,а долгая и мучительная-мучительна и для близких...
09:43:48 23-01-2025
Гость (22:53:55 22-01-2025) Если так переживала за мать то зачем отдала в пансионат ухаж... Это на словах у вас всё легко и просто а попробуй сам ,не то запоёшь.
10:45:37 23-01-2025
Афиноген (09:43:48 23-01-2025) Это на словах у вас всё легко и просто а попробуй сам ,не то... Ещё одному объясняю, я через это прошла.
13:09:56 23-01-2025
Гость (10:45:37 23-01-2025) Ещё одному объясняю, я через это прошла.... То что вы через это прошли ,это не значит ,что и все остальные должны проходить через все эти муки ада.Государство должно предусмотреть меры помощи и попечения престарелому гражданину ,а не оставлять его близких или близкого один на один с такой проблемой.У кого то есть возможность ухаживать за таким человеком ,а кто то не может,например физически.Вам это понятно?А наше государство,особенно нынешнее,любит всё сталкивать на плечи самих людей.Отдайте им долги,отпашите всю жизнь ,подарите пенсию а дальше живи как хочешь.
09:41:21 23-01-2025
Яркий показатель наплевательского отношения к человеку в нашем государстве.Если люди так дороги,как нас всё время уверяют, ,так и создавайте условия нормальной жизни.Почему человек должен терпеть муки ,находясь в специализированном учреждении?Если встаёт проблема ухода за престарелым человеком ,то создайте условия для близких для этого ухода,например ,платите пособие по уходу,на которое человек может жить ,не работая,а занимаясь только уходом.Если нужен пансионат с медицинским обслуживанием ,так создавайте такие организации.Мы пахали всю жизнь не для того ,чтобы к нам относились в старости как к ненужному хламу.Деньги у государства есть и я думаю немалые.Так и тратьте их для блага людей.
09:41:51 23-01-2025
Пансионат не медучреждение, но медика в штате они должны иметь. Да и скорую имеют право вызвать.