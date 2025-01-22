"Кричала от боли". Сибирячка обвинила пансионат в смерти матери

При этом в учреждении своей вины в произошедшем не видят, а следователи не стали возбуждать дело

22 января 2025, 20:30, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Новосибирска обвинила пансионат в смерти своей матери. Как сообщает "КП-Новосибирск", пожилая пациентка жаловалась на боли в животе, однако никто не придал этому значения: в результате 87-летнюю Лидию Смагину отвезли в больницу слишком поздно.

Смагина оказалась в пансионате в октябре 2023 года. У пенсионерки была деменция и за ней нужен был круглосуточный присмотр. Ее дочь Ирина работала и не могла постоянно находиться дома.

"Заведение выбирала долго, изучала отзывы в соцсетях, общалась со знакомыми. В итоге заключили договор с одним новосибирским учреждением", – рассказала она.

Через несколько месяцев мама Ирины начала жаловаться ей на боли в животе. Она отказывалась есть, ссылаясь на боли. Персонал подтвердил, что она часто отказывалась от еды, но голодной ее не оставляли. Женщина стала настаивать, чтобы пенсионерку осмотрел врач. Неизвестно, случилось ли это в конечном счете. В начале июня женщине стало хуже.

"Мама плакала, говорила: "Мне больно, помогите". У нее были раны на предплечье и ногах, замазанные препаратом, происхождение которых персонал объяснить не смог. Представитель пансионата подтвердил, что она давно и постоянно жалуется на боли в животе. На следующее утро маму увезли по скорой в больницу, прооперировали", – рассказала Ирина.

Спустя сутки пенсионерка умерла. В больнице диагностировали рак и разрыв одной из кишок. Женщина уверена, что если бы в пансионате вовремя обратили внимание, то ее мать была бы жива. Однако у учреждения на это свое мнение. Они отметили, что не являются медицинской организацией, а потому заподозрить онкологическое заболевание или диагностировать его не могли.

"За пациенткой осуществлялся весь необходимый уход, осмотр врача был, а когда состояние женщины ухудшилось, вызвали скорую. Никакой вины пансионата нет", – рассказали в учреждении.

После смерти матери Ирина обратилась в Росздравнадзор. Во время проверки в пансионате выявили нарушения и выдали руководству предписание. В СК отказались возбуждать уголовное дело, но женщина собирается добиваться отмены решения.