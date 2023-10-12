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Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью в Иране

Действия футболиста по местным законам считаются прелюбодеянием

12 октября 2023, 09:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Известному португальскому футболисту, нападающему саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в Иране грозит 99 ударов плетью. Об этом сообщает Rouydad24.

Накануне футболист встречался с художницей с ограниченными возможностями, которая нарисовала его портрет. В конце встречи Роналду обнял ее и поцеловал голову. 

В Иране подобные действия считают прелюбодеянием, за что законом предусмотрено наказание в виде 99 ударов плетью.

Спорт

Комментарии 5

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Гость

10:36:26 12-10-2023

Что за варварские законы? Ну не приедет больше в Иран пусть свои кривоногие футболисты там огребают плетью, хотя откуда у них там нормальные футболисты.

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Гость

11:42:31 12-10-2023

Гость (10:36:26 12-10-2023) Что за варварские законы? Ну не приедет больше в Иран пусть ... Зинедин Зидан тоже кривоногий? Он арабской национальности родом с Алжира.

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Гость

13:03:44 12-10-2023

Гость (11:42:31 12-10-2023) Зинедин Зидан тоже кривоногий? Он арабской национальности ро... Забодай тебя Зидан!

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Гость

16:19:53 12-10-2023

Гость (11:42:31 12-10-2023) Зинедин Зидан тоже кривоногий? Он арабской национальности ро... Только родился и вырос Зидан уже во Франции, а не в Алжире, где такие же дикие законы шариата. И не думаю, что эти законы ему бы понравились, несмотря на то, что он араб по происхождению.

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Гость

17:53:36 12-10-2023

Гость (11:42:31 12-10-2023) Зинедин Зидан тоже кривоногий? Он арабской национальности ро... Чтоб ты знал, в Иране не арабы, а персы живут.

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