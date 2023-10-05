Виктория Бэкхем впервые рассказала об измене мужа
По ее словам, это время было самым несчастным в ее жизни
05 октября 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Дизайнер Виктория Бекхэм впервые рассказала об измене мужа, бывшего футболиста Дэвида Бэкхема. Ее слова передает The Sun.
В 2003 году футболиста обвинили в том, что он устроил интрижку во время сборов в Испании. Сам он, по его словам, до сих пор не понимает, как пара справилась с этим.
Виктория заявила, что состояние в 2003 году было самым тяжелым в ее жизни. Супруга Дэвида Бэкхема призналась, что тогда ей казалось, что весь мир противостоит ее семье.
07:44:49 05-10-2023
устроил интрижку во время сборов в Испании --- шалун
08:19:22 05-10-2023
ой, интрижка, подумаешь. Вот в 2004 всё мужское население Англии хотело "переспать" с Дэвидом, причем в ведущей роли