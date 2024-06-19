Криштиану Роналду установил рекорд, сыграв на Евро-2024

По количеству посещенных международных турниров Роналду сравнялся с Лионелем Месси

19 июня 2024, 18:52, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: pxhere.com/ru/photo/1331781

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который сыграл на шести чемпионатах Европы.

Сейчас 39-летний Роналду выступает за команду "Ан-Наср" в Саудовской Аравии. В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года против команды Чехии он вышел на поле в стартовом составе своей команды.

Ранее Роналду был единственным футболистом, который играл на пяти чемпионатах Европы. На этом турнире его достижение повторил хорват Лука Модрич.

Роналду – лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы. Он забил 14 голов на этих турнирах. Кроме того, он является лидером по количеству матчей, сыгранных на чемпионатах Европы: Роналду участвовал в финальных стадиях турнира уже 26 раз.

Если Роналду забьет гол на этом турнире, то станет самым возрастным автором гола в истории чемпионата Европы. Сейчас это достижение принадлежит австрийцу Ивице Вастичу, который забил полякам в 2008 году в возрасте 38 лет и 257 дней.



При этом Роналду ни разу не смог забить со стандарта на европейских первенствах. Всего португалец пробивал 29 штрафных, но ни один из них не завершился голом.

По количеству посещенных международных турниров Роналду сравнялся с Лионелем Месси.