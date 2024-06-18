Килиан Мбаппе сломал нос во время матча со сборной Австрии
Нападающий будет играть в маске
18 июня 2024, 11:31, ИА Амител
Килиан Мбаппе со сломанным носом / Кадр телетрансляции
Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе сломал нос во время матча с Австрией на чемпионате Европы по футболу. Игра завершилась победой французов со счетом 1:0.
На последних минутах встречи Мбаппе прыгнул, чтобы нанести удар головой, но врезался лицом в плечо соперника. На поле вышли врачи, чтобы смыть кровь и помочь футболисту.
Форварда увели с поля, но он по непонятной причине вышел из-за боковой линии без разрешения судьи, за что получил "горчичник".
СМИ писали о том, что Мбаппе потребуется операция, однако, по последним данным, ее удалось избежать. Доигрывать чемпионат спортсмен будет в защитной маске.
15:23:31 18-06-2024
этот хлопчик в политику полез. вот и по шнобелю заработал