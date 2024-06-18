Килиан Мбаппе сломал нос во время матча со сборной Австрии

Нападающий будет играть в маске

18 июня 2024, 11:31, ИА Амител

Килиан Мбаппе со сломанным носом / Кадр телетрансляции

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе сломал нос во время матча с Австрией на чемпионате Европы по футболу. Игра завершилась победой французов со счетом 1:0.

На последних минутах встречи Мбаппе прыгнул, чтобы нанести удар головой, но врезался лицом в плечо соперника. На поле вышли врачи, чтобы смыть кровь и помочь футболисту.

Форварда увели с поля, но он по непонятной причине вышел из-за боковой линии без разрешения судьи, за что получил "горчичник".

СМИ писали о том, что Мбаппе потребуется операция, однако, по последним данным, ее удалось избежать. Доигрывать чемпионат спортсмен будет в защитной маске.

