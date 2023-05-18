Кристина Асмус оправдалась за сопливый поцелуй с Деревянко
Актёр рассказал о неловкой ситуации, которая возникла на съёмках
18 мая 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: соцсети Кристины Асмус
Российский актёр Павел Деревянко на шоу Павла Воли рассказал о неловком поцелуе с Кристиной Асмус на съёмках сериала "Сансара". Актриса в социальных сетях прокомментировала его рассказ.
По словам Деревянко, в одной из сцен ему нужно было поцеловать Асмус, но в процессе он почувствовал во рту вкус её соплей. После своего рассказа актёр стал сильно извиняться и добавил, что Асмус его убьёт.
Сама актриса отнеслась к рассказу с юмором. Она рассказала, что перед съёмками этой сцены ей пришлось плакать, поэтому так произошло. Саму ситуацию Кристина Асмус считает забавной.
08:40:55 18-05-2023
А это точно были сопли?
09:26:49 18-05-2023
Фу-фу-фу
10:34:41 18-05-2023
С одной стороны вроде бы смело показать свою ... грудь в фильме, но негативные последствия этого она не просчитала. И вообще в некоторых (очень редких) случаях пластика наверное оправдана, тем более если заявляться на такие сцены.
19:40:52 18-05-2023
На большее он и не заслуживает. То же мне не писанный красавец