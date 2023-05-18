Кристина Асмус оправдалась за сопливый поцелуй с Деревянко

Актёр рассказал о неловкой ситуации, которая возникла на съёмках

18 мая 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: соцсети Кристины Асмус

Российский актёр Павел Деревянко на шоу Павла Воли рассказал о неловком поцелуе с Кристиной Асмус на съёмках сериала "Сансара". Актриса в социальных сетях прокомментировала его рассказ.

По словам Деревянко, в одной из сцен ему нужно было поцеловать Асмус, но в процессе он почувствовал во рту вкус её соплей. После своего рассказа актёр стал сильно извиняться и добавил, что Асмус его убьёт.

Сама актриса отнеслась к рассказу с юмором. Она рассказала, что перед съёмками этой сцены ей пришлось плакать, поэтому так произошло. Саму ситуацию Кристина Асмус считает забавной.