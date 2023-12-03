Кристина Орбакайте вернулась в Россию и выступила на "Песне года"

Отмечается, что артистка выглядела позитивно

03 декабря 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Кристины Орбакайте

Российская певица Кристина Орбакайте вернулась в Россию из США. Об этом сообщает News.ru.

Орбакайте выступила на "Песне года". Перед журналистами она предстала в шелковом платье и выглядела позитивной.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте сыграет в новом сериале от Первого канала "Тест на беременность".

Она предстанет перед зрителями в образе принципиальной заведующей родильным отделением Ники Артамоновой.