НОВОСТИКультура

Кристина Орбакайте вернулась в Россию и выступила на "Песне года"

Отмечается, что артистка выглядела позитивно

03 декабря 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Кристины Орбакайте
Фото: телеграм-канал Кристины Орбакайте

Российская певица Кристина Орбакайте вернулась в Россию из США. Об этом сообщает News.ru.

Орбакайте выступила на "Песне года". Перед журналистами она предстала в шелковом платье и выглядела позитивной. 

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте сыграет в новом сериале от Первого канала "Тест на беременность".

Она предстанет перед зрителями в образе принципиальной заведующей родильным отделением Ники Артамоновой. 

Знаменитости

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

23:44:39 03-12-2023

В своё время я её в нашем Дворце Спорта и зрелищ видал.Позитива много было.Сейчас-то она о чем?"Ты меня не понял?В небе парила перелётная птица."Хлебушка ей хоцца...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

00:59:13 04-12-2023

Пора кончать с двойными гражданствами для инородцев

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:00:58 04-12-2023

А что ,она деньги зарабатывает каким то противозаконным способом?Или украла чего то?Нет,так тогда она свободный человек и может ездить и жить там ,где хочет.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

09:06:45 04-12-2023

А актеров, которые постоянно проживают в РФ, а не перебегают через границы при удобном случае, на роль принципиальной заведующей не хватило????

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:27 04-12-2023

Анна (09:06:45 04-12-2023) А актеров, которые постоянно проживают в РФ, а не перебегают... В х/ф "Чучело", не смотря на юный возраст, сыграла более убедительно, даже талантливо!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маша

09:13:47 04-12-2023

За границей видать не востребованная вот сюда и мотается на заработки, а вообще если бы не ее мамашка, так и на сцену не вышла, безголосая деваха, только пластика хорошая, а так не о чем ни кожи ни рожи, ни голоса!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:59:05 04-12-2023

Ну не на украине же ей выступать, хохлы послушать то не против, но бесплатно. Привыкли всегда на халяву жить, то Россия их кормила, теперь пиндосы с гейропой.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:51:38 04-12-2023

Очень жаль ,что наш министр культуры (который обеими руками "сняла" руководителя Большого театра),а тут обоями руками за ту семейку которая можно сказать язвительно смеётся над Россией).

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:26:25 06-12-2023

гость (10:51:38 04-12-2023) Очень жаль ,что наш министр культуры (который обеими руками ... Тю!Еврейская солидарность. Им все по хрен главное что любой преступник аморальный тип еврей.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
её 1 нормальная старая песня

22:53:03 07-12-2023

Без тебя мир не мил. Этот мир грубых игр я хочу потерять. Без тебя (с) А по телевизору можно задохнуться. Она сама это терпеть не может, но бабло и зло побеждают

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров