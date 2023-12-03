Кристина Орбакайте вернулась в Россию и выступила на "Песне года"
Отмечается, что артистка выглядела позитивно
03 декабря 2023, 22:30, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Кристины Орбакайте
Российская певица Кристина Орбакайте вернулась в Россию из США. Об этом сообщает News.ru.
Орбакайте выступила на "Песне года". Перед журналистами она предстала в шелковом платье и выглядела позитивной.
Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте сыграет в новом сериале от Первого канала "Тест на беременность".
Она предстанет перед зрителями в образе принципиальной заведующей родильным отделением Ники Артамоновой.
23:44:39 03-12-2023
В своё время я её в нашем Дворце Спорта и зрелищ видал.Позитива много было.Сейчас-то она о чем?"Ты меня не понял?В небе парила перелётная птица."Хлебушка ей хоцца...
00:59:13 04-12-2023
Пора кончать с двойными гражданствами для инородцев
09:00:58 04-12-2023
А что ,она деньги зарабатывает каким то противозаконным способом?Или украла чего то?Нет,так тогда она свободный человек и может ездить и жить там ,где хочет.
09:06:45 04-12-2023
А актеров, которые постоянно проживают в РФ, а не перебегают через границы при удобном случае, на роль принципиальной заведующей не хватило????
09:19:27 04-12-2023
Анна (09:06:45 04-12-2023) А актеров, которые постоянно проживают в РФ, а не перебегают... В х/ф "Чучело", не смотря на юный возраст, сыграла более убедительно, даже талантливо!
09:13:47 04-12-2023
За границей видать не востребованная вот сюда и мотается на заработки, а вообще если бы не ее мамашка, так и на сцену не вышла, безголосая деваха, только пластика хорошая, а так не о чем ни кожи ни рожи, ни голоса!
09:59:05 04-12-2023
Ну не на украине же ей выступать, хохлы послушать то не против, но бесплатно. Привыкли всегда на халяву жить, то Россия их кормила, теперь пиндосы с гейропой.
10:51:38 04-12-2023
Очень жаль ,что наш министр культуры (который обеими руками "сняла" руководителя Большого театра),а тут обоями руками за ту семейку которая можно сказать язвительно смеётся над Россией).
01:26:25 06-12-2023
гость (10:51:38 04-12-2023) Очень жаль ,что наш министр культуры (который обеими руками ... Тю!Еврейская солидарность. Им все по хрен главное что любой преступник аморальный тип еврей.
22:53:03 07-12-2023
Без тебя мир не мил. Этот мир грубых игр я хочу потерять. Без тебя (с) А по телевизору можно задохнуться. Она сама это терпеть не может, но бабло и зло побеждают