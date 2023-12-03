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Россиянин продал квартиру, чтобы записать совместный трек с Инстасамкой

Несмотря на популярность певицы, трек не попал ни в один из чартов

03 декабря 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Участник музыкального шоу "Залетай в тренды" Кирилл Леликов потерял жилье ради совместной песни с Инстасамкой. Об этом сообщает Starhit.

Исполнитель K.KRASH на проекте попал в команду к певице и сумел ее впечатлить. Они договорились о записи совместного трека, ради которого Леликов продал свою квартиру. Музыкант отметил, что ему выпал шанс записаться с артистом, который занимает первые строчки в различных топах и подобной возможности больше могло не представиться. 

Чтобы продвинуть песню, Леликов расстался с собственным жильем, но, несмотря на популярность Инстасамки и большие затраты на пиар, композиция не попала ни в один из чартов. 

музыка

Комментарии 12

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...

13:41:29 03-12-2023

Какая муть...

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Гость

13:53:53 03-12-2023

Боже мой...

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Гость

14:28:01 03-12-2023

Опилки в голове что ли?

  6 Нравится
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Гость

14:51:57 03-12-2023

что-то из жизни насекомых

  5 Нравится
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Олег

14:55:15 03-12-2023

Лидеры мнений уходят в прошлое. Лидеры действий на подходе. Безличность сменит анонимность. Социальные сети прогнутся под безличными сетями.

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гость

15:06:26 03-12-2023

ну хоть чпокнул, бедолага ?

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Гость

16:36:25 03-12-2023

гость (15:06:26 03-12-2023) ну хоть чпокнул, бедолага ?... Денег не хватили с продажи квартиры.

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Гость

15:24:46 03-12-2023

Черти на что отвлекают людей от классовой борьбы.

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Гость

16:34:11 03-12-2023

У товарища мозгов как у воробья под насваем

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Ирина

08:34:15 04-12-2023

В голове нет ,из ж.. не добавить ,куда катится этот мир!

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Гость

10:14:22 04-12-2023

Вот олень!

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Светлана

14:54:34 04-12-2023

ФУ(((((((

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