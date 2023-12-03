Россиянин продал квартиру, чтобы записать совместный трек с Инстасамкой
Несмотря на популярность певицы, трек не попал ни в один из чартов
03 декабря 2023, 13:34, ИА Амител
Участник музыкального шоу "Залетай в тренды" Кирилл Леликов потерял жилье ради совместной песни с Инстасамкой. Об этом сообщает Starhit.
Исполнитель K.KRASH на проекте попал в команду к певице и сумел ее впечатлить. Они договорились о записи совместного трека, ради которого Леликов продал свою квартиру. Музыкант отметил, что ему выпал шанс записаться с артистом, который занимает первые строчки в различных топах и подобной возможности больше могло не представиться.
Чтобы продвинуть песню, Леликов расстался с собственным жильем, но, несмотря на популярность Инстасамки и большие затраты на пиар, композиция не попала ни в один из чартов.
13:41:29 03-12-2023
Какая муть...
13:53:53 03-12-2023
Боже мой...
14:28:01 03-12-2023
Опилки в голове что ли?
14:51:57 03-12-2023
что-то из жизни насекомых
14:55:15 03-12-2023
Лидеры мнений уходят в прошлое. Лидеры действий на подходе. Безличность сменит анонимность. Социальные сети прогнутся под безличными сетями.
15:06:26 03-12-2023
ну хоть чпокнул, бедолага ?
16:36:25 03-12-2023
гость (15:06:26 03-12-2023) ну хоть чпокнул, бедолага ?... Денег не хватили с продажи квартиры.
15:24:46 03-12-2023
Черти на что отвлекают людей от классовой борьбы.
16:34:11 03-12-2023
У товарища мозгов как у воробья под насваем
08:34:15 04-12-2023
В голове нет ,из ж.. не добавить ,куда катится этот мир!
10:14:22 04-12-2023
Вот олень!
14:54:34 04-12-2023
ФУ(((((((