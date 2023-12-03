Россиянин продал квартиру, чтобы записать совместный трек с Инстасамкой

Несмотря на популярность певицы, трек не попал ни в один из чартов

03 декабря 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Участник музыкального шоу "Залетай в тренды" Кирилл Леликов потерял жилье ради совместной песни с Инстасамкой. Об этом сообщает Starhit.

Исполнитель K.KRASH на проекте попал в команду к певице и сумел ее впечатлить. Они договорились о записи совместного трека, ради которого Леликов продал свою квартиру. Музыкант отметил, что ему выпал шанс записаться с артистом, который занимает первые строчки в различных топах и подобной возможности больше могло не представиться.

Чтобы продвинуть песню, Леликов расстался с собственным жильем, но, несмотря на популярность Инстасамки и большие затраты на пиар, композиция не попала ни в один из чартов.