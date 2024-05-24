Критик Соседов назвал Аллу Пугачеву "мертвецом"
Он заявил, что не будет слушать ее песни
24 мая 2024, 14:31, ИА Амител
Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube
Музыкальный критик Сергей Соседов жестко высказался в отношении певицы Аллы Пугачевой. Его слова передает портал MSK1.
Говоря о том, что Пугачева выпустила новую песню под названием "Ложный стыд", Сергей Соседов заявил, что он не слушал никаких композиций певицы и не будет этого делать.
"Не хочу больше давать о ней никаких комментариев. Зачем поднимать мертвецов из гробов", – сказал Соседов.
По его мнению, Алла Пугачева больше не является великой певицей и останется только воспоминанием о советской эстраде.
14:37:58 24-05-2024
Согласен. 80 летняя бабка с лицом 15 летней девки это сатанизм
15:08:05 24-05-2024
А Соседов сам-то на кого похож? И голос как у гомика.
11:01:43 25-05-2024
Гость (15:08:05 24-05-2024) А Соседов сам-то на кого похож? И голос как у гомика.... Соседов - ходячие мощи. Из комментариев на музыкальных конкурсах - "В ваших выступлениях нет желудей для меня!"
11:33:45 25-05-2024
почему как?
16:29:31 24-05-2024
Да вот парадокс. Пугачеву знаю, а Соседова нет.
16:31:07 24-05-2024
он это из ревности: Галкин мог бы быть с ним, а не с Алкой
23:37:31 24-05-2024
Пугачева оставила свой след в истории советской песни. Песни на музыку Раймонда Паулса, Александра Зацепина, Таривердиева, Мажукова, Ханка, Николаева, Чернавского, все эти песни никого не оставляли равнодушными. А вот что создал странный тип Соседов, с неопределимой гендерной принадлежностью?
13:18:30 25-05-2024
Гость (23:37:31 24-05-2024) Пугачева оставила свой след в истории советской песни. Песн... Гендерная принадлежность Соседова пусть остается с ним - это его личное дело. А в остальном полностью согласен.
14:39:14 26-05-2024
Этот соседов присоседился к шоу бизнесу, кто нибудь о нем слышал 5-10 лет назад, псевдо критик какой то невнятный .