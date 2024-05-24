НОВОСТИКультура

Критик Соседов назвал Аллу Пугачеву "мертвецом"

Он заявил, что не будет слушать ее песни

24 мая 2024, 14:31, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube
Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Музыкальный критик Сергей Соседов жестко высказался в отношении певицы Аллы Пугачевой. Его слова передает портал MSK1.

Говоря о том, что Пугачева выпустила новую песню под названием "Ложный стыд", Сергей Соседов заявил, что он не слушал никаких композиций певицы и не будет этого делать.

"Не хочу больше давать о ней никаких комментариев. Зачем поднимать мертвецов из гробов", – сказал Соседов.

По его мнению, Алла Пугачева больше не является великой певицей и останется только воспоминанием о советской эстраде. 

музыка

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

14:37:58 24-05-2024

Согласен. 80 летняя бабка с лицом 15 летней девки это сатанизм

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:05 24-05-2024

А Соседов сам-то на кого похож? И голос как у гомика.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:43 25-05-2024

Гость (15:08:05 24-05-2024) А Соседов сам-то на кого похож? И голос как у гомика.... Соседов - ходячие мощи. Из комментариев на музыкальных конкурсах - "В ваших выступлениях нет желудей для меня!"

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:45 25-05-2024

почему как?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:31 24-05-2024

Да вот парадокс. Пугачеву знаю, а Соседова нет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
синоптик

16:31:07 24-05-2024

он это из ревности: Галкин мог бы быть с ним, а не с Алкой

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:37:31 24-05-2024

Пугачева оставила свой след в истории советской песни. Песни на музыку Раймонда Паулса, Александра Зацепина, Таривердиева, Мажукова, Ханка, Николаева, Чернавского, все эти песни никого не оставляли равнодушными. А вот что создал странный тип Соседов, с неопределимой гендерной принадлежностью?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:30 25-05-2024

Гость (23:37:31 24-05-2024) Пугачева оставила свой след в истории советской песни. Песн... Гендерная принадлежность Соседова пусть остается с ним - это его личное дело. А в остальном полностью согласен.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:14 26-05-2024

Этот соседов присоседился к шоу бизнесу, кто нибудь о нем слышал 5-10 лет назад, псевдо критик какой то невнятный .

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров