Критик Соседов назвал Аллу Пугачеву "мертвецом"

Он заявил, что не будет слушать ее песни

24 мая 2024, 14:31, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Музыкальный критик Сергей Соседов жестко высказался в отношении певицы Аллы Пугачевой. Его слова передает портал MSK1.

Говоря о том, что Пугачева выпустила новую песню под названием "Ложный стыд", Сергей Соседов заявил, что он не слушал никаких композиций певицы и не будет этого делать.

"Не хочу больше давать о ней никаких комментариев. Зачем поднимать мертвецов из гробов", – сказал Соседов.

По его мнению, Алла Пугачева больше не является великой певицей и останется только воспоминанием о советской эстраде.