Критик Соседов сомневается в том, что Пугачева может провести тур по Европе
По его словам, певице не хватит здоровья и сил
11 апреля 2024, 09:33, ИА Амител
Алла Пугачева / Кадр из видеозаписи
Музыкальный критик Сергей Соседов поделился мнением о том, может ли Алла Пугачева провести тур по Европе. Его слова передает NEWS.ru.
"Я ни за что не поверю, что тур Аллы Пугачевой когда-нибудь состоится. <…> Пугачева давно уже не поет, ее карьера закончилась. Она с трудом дала один фонограммный концерт в 2019 году. И о каком туре по Европе можно говорить?" – сказал Соседов.
По мнению критика, у Пугачевой не хватит сил и здоровья на то, чтобы откатать целую программу. Рассуждения на тему возможного европейского тура певицы критик назвал вбросами.
09:58:37 11-04-2024
А Пугачева сомневается, что критик Соседов вообще что-то может
10:00:18 11-04-2024
Интересно, а эта бабка получает российскую пенсию?
02:56:41 12-04-2024
гость (10:00:18 11-04-2024) Интересно, а эта бабка получает российскую пенсию?... А твоё какое дело ???
03:33:17 13-04-2024
гость (10:00:18 11-04-2024) Интересно, а эта бабка получает российскую пенсию?... Они там всё, переехавшие в Израиль, получают нашу пенсию((((. Буквально на) ея слышала это по радио КП
10:15:16 11-04-2024
Какой ей тур, если только под фонограмму будет рот открывать, возраст берет свое, стара бабуля для гастролей, поиздержалась, да и голос уже не тот, прокуренный!
10:16:58 11-04-2024
Старая хабалка...
17:32:53 11-04-2024
Гость (10:16:58 11-04-2024) Старая хабалка......
Соседов? Она еще и знатная хабалка, эта Соседиха!
11:33:17 11-04-2024
А что она петь то гейропе будет - про мадам брошкину, настоящего полковника или ободранную кошку? Ха-ха-ха ! У бабки чердак повернуло.
11:40:28 11-04-2024
Даже по комментам чувствуется, как у комментаторов изо рта воняет. Злобные, смердящие недоумки.
15:13:19 11-04-2024
Гость (11:40:28 11-04-2024) Даже по комментам чувствуется, как у комментаторов изо рта в...
Давно институт культуры закончил?
19:23:11 11-04-2024
Гость (11:40:28 11-04-2024) Даже по комментам чувствуется, как у комментаторов изо рта в... Молодец,холоп! Прогиб засчитан...
19:51:20 11-04-2024
Гость (19:23:11 11-04-2024) Молодец,холоп! Прогиб засчитан...... Патриций местного разлива? )))
20:09:41 11-04-2024
Гость (19:51:20 11-04-2024) Патриций местного разлива? )))... Да нет, просто старая хабалка открыто называла всех русских рабами и холопами. Те, кто ее тут защищают, видимо с этим утверждением согласны...
13:27:16 11-04-2024
Она то вообще в курсе что надо давать тур в Европе, или это так "рассуждения" даст или не даст?
13:56:58 11-04-2024
да... высосали из пальца какой-то тур, чтобы попинать АБ и указать на её возраст. на днях показывали по ящику старый советский фильм "Раз на раз не приходится", на стене дома под снос календарь с Аллой Борисовной.
17:23:58 11-04-2024
Гость (09:58:37 11-04-2024) А Пугачева сомневается, что критик Соседов вообще что-то мож... Бомбить Израиль на днях будут.Летиь Престарелая стрекоза.