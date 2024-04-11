Критик Соседов сомневается в том, что Пугачева может провести тур по Европе

По его словам, певице не хватит здоровья и сил

11 апреля 2024, 09:33, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видеозаписи

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился мнением о том, может ли Алла Пугачева провести тур по Европе. Его слова передает NEWS.ru.

"Я ни за что не поверю, что тур Аллы Пугачевой когда-нибудь состоится. <…> Пугачева давно уже не поет, ее карьера закончилась. Она с трудом дала один фонограммный концерт в 2019 году. И о каком туре по Европе можно говорить?" – сказал Соседов.

По мнению критика, у Пугачевой не хватит сил и здоровья на то, чтобы откатать целую программу. Рассуждения на тему возможного европейского тура певицы критик назвал вбросами.

