Критик Соседов заявил, что шоу "Маска" закрыли не из-за Киркорова

По его словам, певца могли заменить любым другим

08 февраля 2024, 09:15, ИА Амител

Театральная маска / Фото: pxhere.com/ru/photo/1323259

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о закрытии шоу "Маска" и порассуждал на тему того, что могло стать причиной. Об этом сообщает news.ru.

По словам Соседова, программу точно не могли закрыть из-за Филиппа Киркорова, попавшего под волну отмен после участия в "голой" вечеринке Ивлеевой. Критик отметил, что не знает настоящей причины, но Киркорова просто могли бы заменить другим артистом, а не закрывать проект.

"Если один человек в опале, неважно по какой причине, всегда найдется другой эксперт", – пояснил Соседов.

Ранее СМИ сообщили, что директор Кристины Орбакайте отказался от работы с ней из-за отмены концертов.