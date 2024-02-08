НОВОСТИКультура

Критик Соседов заявил, что шоу "Маска" закрыли не из-за Киркорова

По его словам, певца могли заменить любым другим

08 февраля 2024, 09:15, ИА Амител

Театральная маска / Фото: pxhere.com/ru/photo/1323259
Театральная маска / Фото: pxhere.com/ru/photo/1323259

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о закрытии шоу "Маска" и порассуждал на тему того, что могло стать причиной. Об этом сообщает news.ru.

По словам Соседова, программу точно не могли закрыть из-за Филиппа Киркорова, попавшего под волну отмен после участия в "голой" вечеринке Ивлеевой. Критик отметил, что не знает настоящей причины, но Киркорова просто могли бы заменить другим артистом, а не закрывать проект.

"Если один человек в опале, неважно по какой причине, всегда найдется другой эксперт", – пояснил Соседов.

Ранее СМИ сообщили, что директор Кристины Орбакайте отказался от работы с ней из-за отмены концертов.

телевидение

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

09:39:58 08-02-2024

Долой киркоровщину. И Маску тоже долой!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:00 08-02-2024

даёшь газмана и шамана, затянутого в кожу!!!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:18 08-02-2024

даёшь газмана и шамана, затянутого в кожу!!!...........................и этих туда же

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:15 08-02-2024

как же Соседиху забыли пригласить на вечеринку?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:33 08-02-2024

Люди озлобленные стали, устраивают травлю по любому поводу.... Наверное не от хорошей жизни..

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:56 08-02-2024

Гость (12:52:33 08-02-2024) Люди озлобленные стали, устраивают травлю по любому поводу..... А вы не заметили, что здесь других и нету? Счастливые здесь писать не станут)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:33 08-02-2024

Ура !!! Лишний раз лицезреть Тодоренко - сомнительное удовольствие

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:16 08-02-2024

Гость (13:09:33 08-02-2024) Ура !!! Лишний раз лицезреть Тодоренко - сомнительное удово... Т.е. вас скотчем к телеящику приматывали и пытали, пытали, заставляя смотреть на Тодоренко)))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

16:36:44 08-02-2024

А мне лично эти "клоуны" совсем надоели ! Ставят из себя "Пупков" как братаны у паханов ! Противно на них всех смотреть даже по телеку ! Переключаю на канал Россия24 и смотрю новости.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:25 16-02-2024

Гость (10:08:18 08-02-2024) даёшь газмана и шамана, затянутого в кожу!!!................... И Вас туда же.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров