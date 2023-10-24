Кризисная ситуация. На Алтае думают, как решить вопрос с отоплением в муниципалитетах

Критическая ситуация с подготовкой к зиме сложилась в 12 муниципалитетах региона

24 октября 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: администрация Ярового

В Алтайском крае могут создать программу по выводу из критического состояния муниципалитетов, в которых сложная ситуация по подготовке к отопительному сезону. Об этом в ходе совещания в АКЗС рассказал спикер краевого парламента Александр Романенко. Он поручил "коммунальному" комитету подключиться к этой работе, сообщает пресс-служба Заксобрания.

На данный момент в 12 муниципалитетах Алтайского края сложилась критическая ситуация по подготовке к зиме, напомнил Романенко. Среди них – Камень-на-Оби, Славгород, Алейск и другие. Это произошло из-за задолженностей перед энергетиками, налоговыми органами, фондом резервного угля. Только задолженность в Славгороде, по его словам, приближается к 500 миллионам рублей, в Камне-на-Оби – к 856 миллионам.

"Просто взять и обвинить муниципалитеты в том, что их работа в этом плане неудовлетворительная, проще всего. Но самостоятельно они не изменят положение. Нужна четко изложенная многосторонняя программа по выводу их из критического состояния, где будут прописаны шаги Минстроя, других министерств, нашего комитета и всех задействованных в ситуации органов", – отметил Романенко.

За последние годы удалось сократить число проблемных муниципалитетов с 40 до 12. Однако 12 оставшихся сами из "ямы" не выберутся, считают в АКЗС. Но решить проблему одним повышением тарифов не удастся. Необходима глубокая модернизация теплоснабжающей отрасли. Для этого в регионе разработают специальную программу.