Кризисная ситуация. На Алтае думают, как решить вопрос с отоплением в муниципалитетах
Критическая ситуация с подготовкой к зиме сложилась в 12 муниципалитетах региона
24 октября 2023, 12:20, ИА Амител
В Алтайском крае могут создать программу по выводу из критического состояния муниципалитетов, в которых сложная ситуация по подготовке к отопительному сезону. Об этом в ходе совещания в АКЗС рассказал спикер краевого парламента Александр Романенко. Он поручил "коммунальному" комитету подключиться к этой работе, сообщает пресс-служба Заксобрания.
На данный момент в 12 муниципалитетах Алтайского края сложилась критическая ситуация по подготовке к зиме, напомнил Романенко. Среди них – Камень-на-Оби, Славгород, Алейск и другие. Это произошло из-за задолженностей перед энергетиками, налоговыми органами, фондом резервного угля. Только задолженность в Славгороде, по его словам, приближается к 500 миллионам рублей, в Камне-на-Оби – к 856 миллионам.
"Просто взять и обвинить муниципалитеты в том, что их работа в этом плане неудовлетворительная, проще всего. Но самостоятельно они не изменят положение. Нужна четко изложенная многосторонняя программа по выводу их из критического состояния, где будут прописаны шаги Минстроя, других министерств, нашего комитета и всех задействованных в ситуации органов", – отметил Романенко.
За последние годы удалось сократить число проблемных муниципалитетов с 40 до 12. Однако 12 оставшихся сами из "ямы" не выберутся, считают в АКЗС. Но решить проблему одним повышением тарифов не удастся. Необходима глубокая модернизация теплоснабжающей отрасли. Для этого в регионе разработают специальную программу.
"Совместно с Минстроем депутаты должны индивидуально проработать с каждым из проблемных муниципалитетов комплекс необходимых действий с целью определения объемов финансирования будущей краевой программы", – отметил председатель АКЗС.
12:54:04 24-10-2023
А при коммунистах такого небыло. Может дело то не в коммунистах?
16:07:18 24-10-2023
При советской власти бывало и похуже. Вспомните, как целый город Бийск разморозили.
17:01:52 24-10-2023
коммунальщик (16:07:18 24-10-2023) При советской власти бывало и похуже. Вспомните, как целый г... это были 90-е годы, советской власти уже не было. Не надо грехи РФ приписывать СССР. В СССР отопительный сезон начинался 15 сентября и заканчивался 15 мая! И никаких вам +8 средней температуры 5 дней подряд, как сейчас. Если отопительный сезон не начался, в СССР председателя горисполкома быстро наверх пригласили, и выводы сделали.
17:27:00 24-10-2023
Ну и ситуация!? Центр собирает с муниципалитетов налоги! И муниципалитеты же ещё и должны остаются всем кругом!!!... Капец!?
17:27:55 24-10-2023
Капец! Капитализм разъедает эту страну!.. любую страну...!
17:59:18 24-10-2023
Так и будет продолжаться до тех пор, пока в Славгороде и Камне остаётся ворьё у властного корыта. Озабочены они лишь набиванием собственных карманов, а нужды жителей и вверенных им муниципалитетов побоку ...
22:17:02 24-10-2023
"... где будут прописаны шаги Минстроя, других министерств, нашего комитета и всех задействованных в ситуации органов". Пока эти шаги пропишите, люди уже замерзнут! Не шаги надо прописывать, а РАБОТАТЬ!!! Должность ещё введите - шагопрописыватель.