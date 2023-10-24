НОВОСТИПолитика

Кризисная ситуация. На Алтае думают, как решить вопрос с отоплением в муниципалитетах

Критическая ситуация с подготовкой к зиме сложилась в 12 муниципалитетах региона

24 октября 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: администрация Ярового
Фото: администрация Ярового

В Алтайском крае могут создать программу по выводу из критического состояния муниципалитетов, в которых сложная ситуация по подготовке к отопительному сезону. Об этом в ходе совещания в АКЗС рассказал спикер краевого парламента Александр Романенко. Он поручил "коммунальному" комитету подключиться к этой работе, сообщает пресс-служба Заксобрания.

На данный момент в 12 муниципалитетах Алтайского края сложилась критическая ситуация по подготовке к зиме, напомнил Романенко. Среди них – Камень-на-Оби, Славгород, Алейск и другие. Это произошло из-за задолженностей перед энергетиками, налоговыми органами, фондом резервного угля. Только задолженность в Славгороде, по его словам, приближается к 500 миллионам рублей, в Камне-на-Оби – к 856 миллионам.

"Просто взять и обвинить муниципалитеты в том, что их работа в этом плане неудовлетворительная, проще всего. Но самостоятельно они не изменят положение. Нужна четко изложенная многосторонняя программа по выводу их из критического состояния, где будут прописаны шаги Минстроя, других министерств, нашего комитета и всех задействованных в ситуации органов", – отметил Романенко.

За последние годы удалось сократить число проблемных муниципалитетов с 40 до 12. Однако 12 оставшихся сами из "ямы" не выберутся, считают в АКЗС. Но решить проблему одним повышением тарифов не удастся. Необходима глубокая модернизация теплоснабжающей отрасли. Для этого в регионе разработают специальную программу.

"Совместно с Минстроем депутаты должны индивидуально проработать с каждым из проблемных муниципалитетов комплекс необходимых действий с целью определения объемов финансирования будущей краевой программы", – отметил председатель АКЗС.

Фото: unsplash.com

Томенко провел совещание по вопросам готовности муниципалитетов к зиме

За последние пять лет количество проблемных в отопительном плане городов и районов снизилось более чем в три раза — с 40 до 12
НОВОСТИОбщество

акзс отопительный сезон

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

12:54:04 24-10-2023

А при коммунистах такого небыло. Может дело то не в коммунистах?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
коммунальщик

16:07:18 24-10-2023

При советской власти бывало и похуже. Вспомните, как целый город Бийск разморозили.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:52 24-10-2023

коммунальщик (16:07:18 24-10-2023) При советской власти бывало и похуже. Вспомните, как целый г... это были 90-е годы, советской власти уже не было. Не надо грехи РФ приписывать СССР. В СССР отопительный сезон начинался 15 сентября и заканчивался 15 мая! И никаких вам +8 средней температуры 5 дней подряд, как сейчас. Если отопительный сезон не начался, в СССР председателя горисполкома быстро наверх пригласили, и выводы сделали.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:00 24-10-2023

Ну и ситуация!? Центр собирает с муниципалитетов налоги! И муниципалитеты же ещё и должны остаются всем кругом!!!... Капец!?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:55 24-10-2023

Капец! Капитализм разъедает эту страну!.. любую страну...!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

17:59:18 24-10-2023

Так и будет продолжаться до тех пор, пока в Славгороде и Камне остаётся ворьё у властного корыта. Озабочены они лишь набиванием собственных карманов, а нужды жителей и вверенных им муниципалитетов побоку ...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:17:02 24-10-2023

"... где будут прописаны шаги Минстроя, других министерств, нашего комитета и всех задействованных в ситуации органов". Пока эти шаги пропишите, люди уже замерзнут! Не шаги надо прописывать, а РАБОТАТЬ!!! Должность ещё введите - шагопрописыватель.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров