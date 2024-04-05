Названа возможная причина стремительного распространения пламени в "Крокусе"

Стены зрительного зала могли быть отделаны горючими и токсичными материалами

05 апреля 2024, 08:30, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

Стены зрительного зала "Крокус Сити Холла", по предварительным данным, были отделаны горючими и токсичными материалами, пишет ТАСС.

Собеседник агентства в правоохранительных органах сообщил, что это могло поспособствовать стремительному распространению пламени и выделению большого количества ядовитого дыма после поджога террористами.

Сейчас правоохранители изучают все документы и сертификаты соответствия.

Как напоминает издание, ранее очевидцы теракта рассказывали, что после поджога огонь почти моментально распространился практически на всю стену.