Названа возможная причина стремительного распространения пламени в "Крокусе"
Стены зрительного зала могли быть отделаны горючими и токсичными материалами
05 апреля 2024, 08:30, ИА Амител
"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru
Стены зрительного зала "Крокус Сити Холла", по предварительным данным, были отделаны горючими и токсичными материалами, пишет ТАСС.
Собеседник агентства в правоохранительных органах сообщил, что это могло поспособствовать стремительному распространению пламени и выделению большого количества ядовитого дыма после поджога террористами.
Сейчас правоохранители изучают все документы и сертификаты соответствия.
Как напоминает издание, ранее очевидцы теракта рассказывали, что после поджога огонь почти моментально распространился практически на всю стену.
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08:38:24 05-04-2024
могли быть отделаны горючими и токсичными материалами --- потому что нельзя было кошмарить бизнес проверками?
09:22:57 05-04-2024
Гость (08:38:24 05-04-2024) могли быть отделаны горючими и токсичными материалами --- по... Потому что это кого надо нога.
08:46:27 05-04-2024
После зимней вишни пошумели и оставили все как есть? Опять взятки все решили .
09:23:24 05-04-2024
гость (08:46:27 05-04-2024) После зимней вишни пошумели и оставили все как есть? Опять в... При Капитализме взятки это не преступление, это выгодное капиталовложение!..
08:54:46 05-04-2024
Владельцы Крокуса убили больше чем 4 террориста. Они за это должны сесть вместе с ними.
09:08:49 05-04-2024
Гость (08:54:46 05-04-2024) Владельцы Крокуса убили больше чем 4 террориста. Они за это ... Это вы сейчас пытаетесь дестабилизировать общество?
Такое поведение просто недопустимо в текущей ситуации. Мы должны сплотиться против врага, а не искать виновных внутри собственной страны
11:20:22 05-04-2024
Гость (09:08:49 05-04-2024) Это вы сейчас пытаетесь дестабилизировать общество?Такое... не нужно сплачиваться вокруг сомнительных людей. Сплачиваться можно только на основании общих интересов.
12:06:12 05-04-2024
Гость (09:08:49 05-04-2024) Это вы сейчас пытаетесь дестабилизировать общество?Такое... Т.е. врагов внутри собственной страны нет, я правильно вас понимаю?
10:48:57 05-04-2024
Гость (08:54:46 05-04-2024) Владельцы Крокуса убили больше чем 4 террориста. Они за это ... кто ж его посадит!? он же памятник!!!
09:03:03 05-04-2024
Думаю если покопаться можно найти Украинский след в том как и откуда эти материалы появились. Возможно этот терракт, не так просто
09:03:03 05-04-2024
айяйяй, а кто это сделал? (ц)
наверное, и подписи имеются, да?
09:11:11 05-04-2024
Элен без ребят (09:03:03 05-04-2024) айяйяй, а кто это сделал? (ц)наверное, и подписи имеются... наверное, и подписи имеются, да? --- возможно и нет, уже давно запрещено кошмарить бизнес, поэтому подписи для работы бизнеса не требуются. Все вопросы теперь к бизнесу
09:20:56 05-04-2024
Консервы!!! Есть такая версия, что подобные помещения возведены специально для подобных "мероприятий"!..? Застройщик или будущий владелец получает инвестиции из-за рубежа для строительства... И начинает стройку ни чего не подозревая... Возможно ген подрядчик не случайный... Потом инвестор делает так что денег как обычно не хватает на дорогие правильные материалы... Делают из не правильных... Инвестор в курсе этого... И в час Икс указывает легкогорючее здание кому нужно..! А до поры до времени оно функционирует и приносит прибыль... Консерва...! Таких пруд пруди!
10:25:45 05-04-2024
Гость (09:20:56 05-04-2024) Консервы!!! Есть такая версия, что подобные помещения возвед... таких пруд пруди, потому что у "деловых" людей прибыль, жадность, и наплевательское отношение к людям на первом месте, и если можно будет построить из "гавна и палок", построят именно из этих "материалов", потому что наши надзорные власти смотрят исключительно в карман, куда взятки кладут, а не в СНиП, СанПин, и пожарные правила. И не надо тут конспирологию приплетать.
10:47:54 05-04-2024
Гость (10:25:45 05-04-2024) таких пруд пруди, потому что у "деловых" людей прибыль, жадн... на месте врагов, я бы вкладывал инвестиции именно в ТЦ и концертные залы! в места массового скопления нас! и это ещё! Дайте мне новую теорию заговора?! потому что те которые я знал раньше, уже все исполнились!
10:51:16 05-04-2024
Гость (09:20:56 05-04-2024) Консервы!!! Есть такая версия, что подобные помещения возвед... Сразу видно - умнейший человек. Не одну книгу прочитал. Скорее всего две. И те с крупными шифтом.
09:54:29 05-04-2024
А какие есть негорючие материалы для красивой отделки? Что-то не припомню. Не плиткой же зал выкладывать.
10:26:23 05-04-2024
Гость (09:54:29 05-04-2024) А какие есть негорючие материалы для красивой отделки? Что-т... А какие есть негорючие материалы для красивой отделки? --- есть трудногорючие, так не загорятся
10:37:31 05-04-2024
Гость (09:54:29 05-04-2024) А какие есть негорючие материалы для красивой отделки? Что-т... Декоративная штукатурка - много разных видов её, и выглядит красиво и негорючая
10:46:37 05-04-2024
Гость (10:37:31 05-04-2024) Декоративная штукатурка - много разных видов её, и выглядит ... А кресла в зале надо металлические ставить? Ну а что? Афедрон же выдюжит сидение на твердом. Или вы на кортАх предлагаете сидеть?
10:50:17 05-04-2024
в некоторых случаях используют специальные обработанные материалы. в школе у сына висят шторы на сцене в актовом зале , так он тяжелые и можно сказать дубовые. как мне сказали , они просто обработаны специальным веществом против горения. визуально обычные шторы. думаю вполне и отделку для стен можно подобрать или не горючую/трудновоспламеняющуюся и тд или произвести их обработку спец средствами
11:15:26 05-04-2024
гость (10:50:17 05-04-2024) в некоторых случаях используют специальные обработанные мате... обработаны специальным веществом против горения -- стопудово в таких залах по нормам требуется обработка
11:25:43 05-04-2024
вот по этому нас переигрывают по всем направлениям! Враги играют в долгую, максимально глубоко и скрытно...! а эти сидят и обсуждают материал штукатурки и кресел... теперь не удивляюсь когда про нас говорят - жили в лесу и молились колесу...!
12:32:00 05-04-2024
Гость (11:25:43 05-04-2024) вот по этому нас переигрывают по всем направлениям! Враги иг... Так тут в комплексе, и враги, и, походу, халатность. От халатности получилось примерно столько же, сколько от врагов. Потому и обсуждаем. А орать и рвать волосы бесполезно, так проблемы не решаются
14:26:06 05-04-2024
Беседа людей, вообще не понимающих проблемы. Ни один инженер не считал в разделе Пожарная безопасность такую пожарную нагрузку,когда бензина море вылили. Если не понимаете ни черта,не лезьте с комментариями