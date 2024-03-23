Владимир Путин обратился к россиянам. Видео

Поводом для обращения стал теракт в "Крокусе", в результате которого погибли больше ста человек

23 марта 2024, 19:53, ИА Амител

Президент России Владимир Путин 23 марта обратился к россиянам по случаю теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля.

В выступлении российский лидер объявил 24 марта днем общенационального траура, выразил благодарность медикам, сотрудникам спецслужб и простым гражданам за их усилия и помощь пострадавшим, а также пообещал, что "все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял".

"Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что никому не удастся посеять "ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество". Как заметил глава государства, Россия не раз проходила через испытания, но становилась только сильнее – так будет и сейчас.

По последним данным, в результате теракта в "Крокусе" погибли 115 человек. Силовики задержали 11 подозреваемых, в том числе четырех предполагаемых террористов.