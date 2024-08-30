Кроме такси. Дети из многодетных семей могут ездить бесплатно в транспорте Барнаула

Предприниматели получат компенсацию за расходы

30 августа 2024, 13:01, ИА Амител

Совещание в администрации Барнаула /Фото: barnaul.org

Бесплатный проезд в общественном транспорте предоставят в Барнауле детям из многодетных семей. В администрации города подчеркивают: льгота будет распространяться абсолютно на все городские маршруты (кроме такси) для семей, проживающих в столице Алтайского края.

Такое решение принято сегодня, 30 августа, на совещании с перевозчиками, которые работают на нерегулируемых маршрутах.

"С 15 мая на территории Барнаула детям из многодетных семей предоставлена возможность бесплатного проезда в городском общественном транспорте, работающем по регулируемым маршрутам. 29 августа на сессии АКЗС принят закон Алтайского края, согласно которому детям из многодетных семей за счет субвенций из краевого бюджета органами местного самоуправления должен быть предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси) в период с 1 сентября по 31 мая включительно. Глава города Вячеслав Франк поручил обеспечить реализацию данного закона на территории Барнаула. С первого сентября дети из многодетных семей должны иметь возможность воспользоваться своим правом на бесплатный проезд", – сообщил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин. Он также отметил, что проработан механизм предоставления компенсации перевозчикам. И имеется проект решения Барнаульской городской Думы.

Как сообщили в мэрии, все перевозчики ответили, что готовы к реализации закона. На предприятиях проведут инструктаж с работниками.

Как воспользоваться правом на бесплатный проезд?

Для этого нужно оформить специальную транспортную карту, которая дает право на бесплатный проезд обучающимся общеобразовательных организаций (школ) из многодетных семей.

Оформить карту можно:

– в МФЦ Алтайского края (Павловский тракт, 58г, ул. Шукшина, 32а, ул. Сухэ-Батора, 20, пр. Ленина, 179, пр. Ленина, 6, ул. Малахова, 86в), телефон 20-05-50;

– в МУП "Центртранс" г. Барнаула (пр. Ленина, 6), телефон 71-78-20;

– в комитете по социальной поддержке населения города Барнаула (ул. Никитина, 59а, кабинет № 1), график приема – с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, телефоны: 37-17-89, 37-17-81.

Нужны документы:

1. Заявление о предоставлении права бесплатного проезда (заполняется на месте подачи заявления).

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.

3. Документ, удостоверяющий право на обращение (в случае если заявителем является уполномоченный представитель).

4. Справка об обучении в образовательной организации.

Важно: транспортная карта является именной, действительна при предъявлении справки о выдаче персональной транспортной карты (выдается вместе с картой) и не подлежит передаче другим лицам. При утере или порче персональной транспортной карты нужно обращаться в МУП "Центртранс".Если остались вопросы, звоните в городской комитет по дорожному хозяйству и транспорту по телефонам: 371-617, 371-618.