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Крошечная Розовая Луна взошла над Алтайским краем. Фото

В этот раз полнолуние совпало с прохождением апогея орбиты

13 апреля 2025, 09:21, ИА Амител

Розовая Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru

В минувшие ночи жители Алтайского края могли наблюдать микрополнолуние. Оно происходит, когда Луна находится в апогее своей орбиты – в точке наибольшего отдаления от Земли – и полностью освещается Солнцем. Подобное явление происходит несколько раз в год.

Однако в ночь с 12 на 13 апреля над планетой взошла и Розовая Луна. Такое название она носит не из-за своего цвета – оно связано с зацветанием шиловидных флоксов, которые одними из первых просыпаются весной и цветут в апреле. Кроме того, ее называют пионовой или пасхальной.

Как выглядела Луна минувшей ночью – смотрите в фоторепортаже amic.ru.

Барнаул Луна

Комментарии 3

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Гость

09:45:52 13-04-2025

Я бы не сказал что она вчера маленькая была, наоборот большая. В девятом часу вечера...

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......

12:25:33 13-04-2025

Здоровенная вчерась была и светила ярко!!!

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гость

13:41:01 13-04-2025

Крошечная? Светила, как в обычное полнолуние, со всей дури))))

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