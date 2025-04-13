Крошечная Розовая Луна взошла над Алтайским краем. Фото

В этот раз полнолуние совпало с прохождением апогея орбиты

13 апреля 2025, 09:21, ИА Амител

Розовая Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru

В минувшие ночи жители Алтайского края могли наблюдать микрополнолуние. Оно происходит, когда Луна находится в апогее своей орбиты – в точке наибольшего отдаления от Земли – и полностью освещается Солнцем. Подобное явление происходит несколько раз в год.

Однако в ночь с 12 на 13 апреля над планетой взошла и Розовая Луна. Такое название она носит не из-за своего цвета – оно связано с зацветанием шиловидных флоксов, которые одними из первых просыпаются весной и цветут в апреле. Кроме того, ее называют пионовой или пасхальной.

Как выглядела Луна минувшей ночью – смотрите в фоторепортаже amic.ru.