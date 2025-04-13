Крошечная Розовая Луна взошла над Алтайским краем. Фото
В этот раз полнолуние совпало с прохождением апогея орбиты
13 апреля 2025, 09:21, ИА Амител
Розовая Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru
В минувшие ночи жители Алтайского края могли наблюдать микрополнолуние. Оно происходит, когда Луна находится в апогее своей орбиты – в точке наибольшего отдаления от Земли – и полностью освещается Солнцем. Подобное явление происходит несколько раз в год.
Однако в ночь с 12 на 13 апреля над планетой взошла и Розовая Луна. Такое название она носит не из-за своего цвета – оно связано с зацветанием шиловидных флоксов, которые одними из первых просыпаются весной и цветут в апреле. Кроме того, ее называют пионовой или пасхальной.
Как выглядела Луна минувшей ночью – смотрите в фоторепортаже amic.ru.
09:45:52 13-04-2025
Я бы не сказал что она вчера маленькая была, наоборот большая. В девятом часу вечера...
12:25:33 13-04-2025
Здоровенная вчерась была и светила ярко!!!
13:41:01 13-04-2025
Крошечная? Светила, как в обычное полнолуние, со всей дури))))