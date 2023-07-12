Круглогодичные курорты появятся на пяти морях России

Власти также планируют создать курортную зону на озере Байкал

12 июля 2023, 19:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Морские курорты на 10 млн человек появятся в России. Их планируют создать на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, сообщает URA.ru со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко заявил, что ключевым фактором для развития туризма является количество внутренних поездок, число которых к 2030 году должно составить 140 млн.

Всего власти планируют создать 44 тысячи гостиничных номеров. Также курортную зону планируют создать на озере Байкал. Для этого в районе установили режим особой экономической зоны.