Круглогодичные курорты появятся на пяти морях России
Власти также планируют создать курортную зону на озере Байкал
12 июля 2023, 19:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Морские курорты на 10 млн человек появятся в России. Их планируют создать на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, сообщает URA.ru со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Чернышенко заявил, что ключевым фактором для развития туризма является количество внутренних поездок, число которых к 2030 году должно составить 140 млн.
Всего власти планируют создать 44 тысячи гостиничных номеров. Также курортную зону планируют создать на озере Байкал. Для этого в районе установили режим особой экономической зоны.
19:26:03 12-07-2023
А ч Крым? Как там нынче с ккрортниками ?
22:40:33 12-07-2023
Гость (19:26:03 12-07-2023) А ч Крым? Как там нынче с ккрортниками ?... а почему вы так волнуетесь? хорошо там всё с отдыхающими, как обычно.
15:55:17 13-07-2023
Гость (19:26:03 12-07-2023) А ч Крым? Как там нынче с ккрортниками ?... Был в июне. Все там нормально. Не меньше, чем в прошлые года.
19:48:58 12-07-2023
Стоило разрушать что бы потом заново создавать!?
20:27:40 12-07-2023
Че 20 лет не создавали, когда деньги были?
20:53:25 12-07-2023
Гость (20:27:40 12-07-2023) Че 20 лет не создавали, когда деньги были?... Немцам потоки строили, туркам тоже...