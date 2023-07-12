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Круглогодичные курорты появятся на пяти морях России

Власти также планируют создать курортную зону на озере Байкал

12 июля 2023, 19:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Морские курорты на 10 млн человек появятся в России. Их планируют создать на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, сообщает URA.ru со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко заявил, что ключевым фактором для развития туризма является количество внутренних поездок, число которых к 2030 году должно составить 140 млн.

Всего власти планируют создать 44 тысячи гостиничных номеров. Также курортную зону планируют создать на озере Байкал. Для этого в районе установили режим особой экономической зоны. 

Туризм

Комментарии 6

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Гость

19:26:03 12-07-2023

А ч Крым? Как там нынче с ккрортниками ?

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Элен без ребят

22:40:33 12-07-2023

Гость (19:26:03 12-07-2023) А ч Крым? Как там нынче с ккрортниками ?... а почему вы так волнуетесь? хорошо там всё с отдыхающими, как обычно.

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Гость

15:55:17 13-07-2023

Гость (19:26:03 12-07-2023) А ч Крым? Как там нынче с ккрортниками ?... Был в июне. Все там нормально. Не меньше, чем в прошлые года.

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Гость

19:48:58 12-07-2023

Стоило разрушать что бы потом заново создавать!?

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Гость

20:27:40 12-07-2023

Че 20 лет не создавали, когда деньги были?

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Гость

20:53:25 12-07-2023

Гость (20:27:40 12-07-2023) Че 20 лет не создавали, когда деньги были?... Немцам потоки строили, туркам тоже...

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