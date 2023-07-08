Россиянам предложили отдыхать на Алтае вместо переполненной Анапы
Но путевки лучше покупать заранее
08 июля 2023, 14:00, ИА Амител
Руководитель агентства Go Travel Наталия Ансталь предложила россиянам отдыхать на Алтае вместо переполненной туристами Анапы. Ее слова приводит "360".
Эксперт рассказала, что туры на Алтай набирают сумасшедшую популярность. Но бронировать путевки лучше заранее из-за отсутствия свободных мест на лето.
При этом вовсе не обязательно выбирать популярные туристические направления. Регион также интересен экскурсионной программой по красивым природным местам. А для любителей "ленивого" отдыха на Алтае есть много комфортабельных отелей с панорамными бассейнами с лежаками.
Среди других вариантов для отпуска Наталия Ансталь предложила рассмотреть Тверскую область, Карелию, Байкал, Шантарские острова в Хабаровском крае, Дагестан, Осетию, Минводы и другие курорты Кавказа.
Ранее сообщалось, что пляжи Анапы переполнены настолько, что люди вынуждены загорать стоя.
14:26:59 08-07-2023
Подскажите а где море на Алтае? Летний отдых это море, песок, пляж.
07:22:17 09-07-2023
Иван (14:26:59 08-07-2023) Подскажите а где море на Алтае? Летний отдых это море, песок... это для ыас. мне, например, ваш песок даром не надо, а вот горы и другие города очень даже подходят.
14:58:03 08-07-2023
Интересно, туризм оказывает какое-то влияние на благосостояние проживающих там людей? Почему то об этом никто не сообщает.
12:25:25 09-07-2023
Аноним (14:58:03 08-07-2023) Интересно, туризм оказывает какое-то влияние на благосостоян... Он их только обогащает, большинство мест именно жители местных посёлков
16:12:44 08-07-2023
Прилетел комарик * Присосался клещ * Отдых на Алтае * Чумовая вещь
01:37:59 09-07-2023
Гость (16:12:44 08-07-2023) Прилетел комарик * Присосался клещ * Отдых на Алтае * Чумова... В Горном Алтае комаров нет. И клещей не встречали за много лет туризма туда и лазания по горам.
14:53:14 09-07-2023
Гость (01:37:59 09-07-2023) Гость (16:12:44 08-07-2023) Прилетел комарик * Присоса... Минусуют те, кто никогда не был в Горном Алтае.
23:11:20 09-07-2023
Гость (01:37:59 09-07-2023) Гость (16:12:44 08-07-2023) Прилетел комарик * Присоса... Да есть они там, живу рядом, и от самого манжерка до акташа и иногда по другой стороне то есть до телекского есть комары. Ни разу не было чтоб не покусали, хотя каждое лето в горном.
16:26:25 08-07-2023
Вместо переполненной туристами Анапы давайте на переполненный туристами Алтай,где зимой на лето место занимают
18:13:55 08-07-2023
Не надо к нам ездить. У нас плохо. Езжайте в Анапу
21:31:57 08-07-2023
Павел (18:13:55 08-07-2023) Не надо к нам ездить. У нас плохо. Езжайте в Анапу... а вы причем? вы живете в Горном Алтае? может вам деньги не нужны? спросите местных (чувствую, что вы "алтаец" из алтайского края), как они "москвичей" дерут
00:17:27 09-07-2023
Павел (18:13:55 08-07-2023) Не надо к нам ездить. У нас плохо. Езжайте в Анапу... Првильно. Мтирекламу пора. Одолели эти турики
23:11:06 08-07-2023
Гость (16:12:44 08-07-2023) Прилетел комарик * Присосался клещ * Отдых на Алтае * Чумова... В Горном Алтае, во первых, нет комаров, а от клещей все приличные базы серьёзно обратывают территорию.
07:17:12 09-07-2023
всё, пропал Алтай :/
18:50:28 09-07-2023
Вы посмотрите сколько билеты стоят до горного. На семью из 4-х человек перелёт Москва - Горно-Алтайск обойдётся в 60+ тысяч рублей
20:39:28 09-07-2023
Артем (18:50:28 09-07-2023) Вы посмотрите сколько билеты стоят до горного. На семью из 4... Бедненький москвичи,заскулили.Дорого им,понимаешь.
11:09:56 10-07-2023
Артем (18:50:28 09-07-2023) Вы посмотрите сколько билеты стоят до горного. На семью из 4... 15 тысяч туда-обратно дорого????
12:20:31 10-07-2023
Т. (11:09:56 10-07-2023) 15 тысяч туда-обратно дорого???? ... Че сразу обратно то? Только туда. Обратно ещё 15.
12:30:40 10-07-2023
Т. (11:09:56 10-07-2023) 15 тысяч туда-обратно дорого???? ... На семью из 4 человек туда-обратно в августе сейчас 95-100 тысяч
20:02:13 09-07-2023
Гость (00:17:27 09-07-2023) Првильно. Мтирекламу пора. Одолели эти турики... Сам-то ты кто? Сам же туда мотаешься как турист из Барнаула.