НОВОСТИАлтай

Россиянам предложили отдыхать на Алтае вместо переполненной Анапы

Но путевки лучше покупать заранее

08 июля 2023, 14:00, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: unsplash.com
Горный Алтай / Фото: unsplash.com

Руководитель агентства Go Travel Наталия Ансталь предложила россиянам отдыхать на Алтае вместо переполненной туристами Анапы. Ее слова приводит "360".

Эксперт рассказала, что туры на Алтай набирают сумасшедшую популярность. Но бронировать путевки лучше заранее из-за отсутствия свободных мест на лето.

При этом вовсе не обязательно выбирать популярные туристические направления. Регион также интересен экскурсионной программой по красивым природным местам. А для любителей "ленивого" отдыха на Алтае есть много комфортабельных отелей с панорамными бассейнами с лежаками.

Среди других вариантов для отпуска Наталия Ансталь предложила рассмотреть Тверскую область, Карелию, Байкал, Шантарские острова в Хабаровском крае, Дагестан, Осетию, Минводы и другие курорты Кавказа.

Ранее сообщалось, что пляжи Анапы переполнены настолько, что люди вынуждены загорать стоя.

Комментарии 20

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Иван

14:26:59 08-07-2023

Подскажите а где море на Алтае? Летний отдых это море, песок, пляж.

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Элен без ребят

07:22:17 09-07-2023

Иван (14:26:59 08-07-2023) Подскажите а где море на Алтае? Летний отдых это море, песок... это для ыас. мне, например, ваш песок даром не надо, а вот горы и другие города очень даже подходят.

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Аноним

14:58:03 08-07-2023

Интересно, туризм оказывает какое-то влияние на благосостояние проживающих там людей? Почему то об этом никто не сообщает.

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Да

12:25:25 09-07-2023

Аноним (14:58:03 08-07-2023) Интересно, туризм оказывает какое-то влияние на благосостоян... Он их только обогащает, большинство мест именно жители местных посёлков

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Гость

16:12:44 08-07-2023

Прилетел комарик * Присосался клещ * Отдых на Алтае * Чумовая вещь

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Гость

01:37:59 09-07-2023

Гость (16:12:44 08-07-2023) Прилетел комарик * Присосался клещ * Отдых на Алтае * Чумова... В Горном Алтае комаров нет. И клещей не встречали за много лет туризма туда и лазания по горам.

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Гость

14:53:14 09-07-2023

Гость (01:37:59 09-07-2023) Гость (16:12:44 08-07-2023) Прилетел комарик * Присоса... Минусуют те, кто никогда не был в Горном Алтае.

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Гость

23:11:20 09-07-2023

Гость (01:37:59 09-07-2023) Гость (16:12:44 08-07-2023) Прилетел комарик * Присоса... Да есть они там, живу рядом, и от самого манжерка до акташа и иногда по другой стороне то есть до телекского есть комары. Ни разу не было чтоб не покусали, хотя каждое лето в горном.

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Гость

16:26:25 08-07-2023

Вместо переполненной туристами Анапы давайте на переполненный туристами Алтай,где зимой на лето место занимают

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Павел

18:13:55 08-07-2023

Не надо к нам ездить. У нас плохо. Езжайте в Анапу

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Гость

21:31:57 08-07-2023

Павел (18:13:55 08-07-2023) Не надо к нам ездить. У нас плохо. Езжайте в Анапу... а вы причем? вы живете в Горном Алтае? может вам деньги не нужны? спросите местных (чувствую, что вы "алтаец" из алтайского края), как они "москвичей" дерут

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Гость

00:17:27 09-07-2023

Павел (18:13:55 08-07-2023) Не надо к нам ездить. У нас плохо. Езжайте в Анапу... Првильно. Мтирекламу пора. Одолели эти турики

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Гость

23:11:06 08-07-2023

Гость (16:12:44 08-07-2023) Прилетел комарик * Присосался клещ * Отдых на Алтае * Чумова... В Горном Алтае, во первых, нет комаров, а от клещей все приличные базы серьёзно обратывают территорию.

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Элен без ребят

07:17:12 09-07-2023

всё, пропал Алтай :/

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Артем

18:50:28 09-07-2023

Вы посмотрите сколько билеты стоят до горного. На семью из 4-х человек перелёт Москва - Горно-Алтайск обойдётся в 60+ тысяч рублей

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Андрей

20:39:28 09-07-2023

Артем (18:50:28 09-07-2023) Вы посмотрите сколько билеты стоят до горного. На семью из 4... Бедненький москвичи,заскулили.Дорого им,понимаешь.

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Т.

11:09:56 10-07-2023

Артем (18:50:28 09-07-2023) Вы посмотрите сколько билеты стоят до горного. На семью из 4... 15 тысяч туда-обратно дорого????

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Гость

12:20:31 10-07-2023

Т. (11:09:56 10-07-2023) 15 тысяч туда-обратно дорого???? ... Че сразу обратно то? Только туда. Обратно ещё 15.

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Гость

12:30:40 10-07-2023

Т. (11:09:56 10-07-2023) 15 тысяч туда-обратно дорого???? ... На семью из 4 человек туда-обратно в августе сейчас 95-100 тысяч

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Гость

20:02:13 09-07-2023

Гость (00:17:27 09-07-2023) Првильно. Мтирекламу пора. Одолели эти турики... Сам-то ты кто? Сам же туда мотаешься как турист из Барнаула.

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