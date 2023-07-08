Россиянам предложили отдыхать на Алтае вместо переполненной Анапы

Но путевки лучше покупать заранее

08 июля 2023, 14:00, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: unsplash.com

Руководитель агентства Go Travel Наталия Ансталь предложила россиянам отдыхать на Алтае вместо переполненной туристами Анапы. Ее слова приводит "360".

Эксперт рассказала, что туры на Алтай набирают сумасшедшую популярность. Но бронировать путевки лучше заранее из-за отсутствия свободных мест на лето.

При этом вовсе не обязательно выбирать популярные туристические направления. Регион также интересен экскурсионной программой по красивым природным местам. А для любителей "ленивого" отдыха на Алтае есть много комфортабельных отелей с панорамными бассейнами с лежаками.

Среди других вариантов для отпуска Наталия Ансталь предложила рассмотреть Тверскую область, Карелию, Байкал, Шантарские острова в Хабаровском крае, Дагестан, Осетию, Минводы и другие курорты Кавказа.

Ранее сообщалось, что пляжи Анапы переполнены настолько, что люди вынуждены загорать стоя.