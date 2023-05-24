Круговая порука? Жителям Бийска добиться справедливости помогли депутат и прокуратура

Жалобы жильцов на разрушающийся дом игнорировали и управляющая компания, и чиновники, и жилнадзор

24 мая 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: yandex.ru

Депутат Госдумы и глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев инициировал прокурорскую проверку после жалоб бийчан, которые не могли дождаться ремонта своего дома. По итогам этой проверки "досталось всем", сообщает пресс-служба партии "СР": и управляющей компании, и главе Бийска, и руководителю Госинспекции.

Что случилось?

К депутату обратилась жительница дома № 75 по ул. Васильева в Бийске, которая заявила, что дом уже много лет не может дождаться ремонта. Жалобы жильцов игнорируют и управляющая компания, и чиновники, и жилнадзор – "круговая порука", – отметила бийчанка.

С 2015 года дом обслуживает УК "Сибэком". По словам женщины, жилое здание в удручающем состоянии: ремонт подъездов проводился ещё при СССР, цоколь разрушается, "окна и рама разрушены, стёкла побиты". В 2020 году УК ремонтировали отмостку, но с документами произошли странности: в смете её ремонт стоил 40 тыс. рублей, а закрыли счёт на 90 тыс. рублей.

Что было сделано?

Александр Терентьев направил запрос в Жилинспекцию Алтайского края с просьбой изучить ситуацию по дому. Однако в ответ пришло красивое сообщение о том, что "разбитые окна заменены. Видимых разрушений отмостки не выявлено. Работы по восстановлению штукатурного слоя цоколя будут проведены в летний период, разрушений кирпичной кладки не выявлено".

В ответе отмечалось, что на ремонт подъездов нужны деньги и соответствующее решение собственников. А асфальт пообещали уложить в 2025-м.

Жители дома № 75 каждый пункт этого ответа опровергли.

И тогда Терентьев обратился в прокуратуру. И вот оттуда проверяющие обнаружили всё, о чем говорили жильцы: и разрушающуюся штукатурку, и кирпичную кладку на цоколе, и неотремонтированные подъезды, и неисправные окна, и требующее ремонта крыльцо, и недоделанную отмостку.

Кто-то будет наказан?

В результате директору УК "Сибэком" внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении.

Получил представление и руководитель Госинспекции, который не проводил никакой проверки, а дал ответ на запрос депутата "основанный на недостоверной информации управляющей компании".

Кроме этого, в срок до 5 июня прокуратура потребовала демонтировать с фасада дома незаконные рекламные баннеры. И по этому нарушению уже главе Бийска вынесено представление – "за ненадлежащее исполнение обязанностей по выявлению установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций без разрешений".

Также представление из-за баннеров получил и директор УК, поскольку "не принял мер по взысканию с владельцев конструкций платы за использование общего имущества".