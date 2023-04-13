Мэрия Барнаула обследовала разрушающийся дом в центре города и сочла его неопасным

Жители жалуются, что от здания буквально отваливаются куски, которые падают людям на головы

13 апреля 2023, 07:40, ИА Амител

Дом на бульваре 9 Января, 88 / Фото: Екатерина Смолихина

Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула 4 апреля 2023 года провели обследование дома на бульваре 9 Января, 88, на разрушение которого пожаловались жители. Снаружи здания и в подъезде № 1 эксперты нашли трещины в стенах, но не зафиксировали опасных и критических разрушений фасада. Руководителю управляющей компании, к которой относится дом, мэрия дала ряд поручений насчёт ремонта. При этом в ближайшие годы в доме пройдёт только частичный капитальный ремонт, сроки текущего пока неизвестны. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

О каком доме идёт речь?

В начале апреля жители дома на бульваре 9 Января, 88, обратились в amic.ru с просьбой о помощи. По их словам, дом буквально разваливается: штукатурка падает с фасада чуть ли не на головы людям, в квартирах проваливаются ванны, подвал топит, а трубы текут.

По словам жителей, дом был построен в 1958 году и капитального ремонта ни разу не было. Лишь в середине "нулевых" здесь чинили крышу.

Люди обратились в суд, он в 2022 году обязал управляющую компанию "Смарт", к которой относится дом, провести текущий ремонт здания, а регионального оператора "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" – капитальный ремонт за 18 млн рублей. Однако и это решение суда пока не исполнено.

Что выявили специалисты от мэрии?

В ходе осмотра эксперты мэрии зафиксировали, что управляющая компания огородила сигнальной лентой места обрушения фасада дома. Кроме того, они спустились в подвал, но не нашли там течи труб, подтоплений и неприятного запаха.

Дом на бульваре 9 Января, 88 / Фото: Екатерина Смолихина

По итогам проверки мэрия поручила УК "Смарт" обследовать фасад здания, при необходимости удалить его опасные части и оградить места возможного обрушения сигнальной лентой. Потом компания должна будет восстановить повреждённые участки, установить сигнальные маяки на трещины в несущих конструкциях, завести журнал наблюдений за изменением маяков и назначить ответственное лицо.

В мэрии также напомнили, что по решению Октябрьского районного суда от 21 января 2022 года в доме должны провести текущий и капитальный ремонт.

К текущему ремонту, который обязана провести управляющая компания, относится:

ремонт или замена тамбурных дверей;

восстановление внутренней отделки подъездов, в том числе ограждений лестничных маршей и площадок;

ремонт оборудования детской площадки (замена малых архитектурных форм, устройство покрытия детской площадки);

ремонт козырьков над входами в подвал;

устройство продухов в подвале;

демонтаж подсобных помещений (сараев) в подвале;

очистка подвала от строительного и бытового мусора;

заделка отверстий в кровле;

восстановление креплений и примыканий кровельных листов к трубам и вентиляционным шахтам;

ремонт системы вентиляции и её прочистка;

ремонт отмостки;

возведение перегородки в санузле квартиры № 1 и ремонт пола.

Однако чтобы ремонт состоялся, жители должны принять решение о работах на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, пояснили в мэрии. УК самостоятельно принять такое решение и ремонтировать дом не может, заверили журналистов amic.ru в горадминистрации.

"Принятие решения о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в соответствии со ст. 44, 45 ЖК РФ относится к компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, инициатором проведения общего собрания может выступать любой из собственников помещений в многоквартирном доме", – пояснили в мэрии.

По информации администрации, управляющая компания несколько раз предлагала жителям дома провести общее собрание об увеличении тарифа на содержание дома (сейчас тариф составляет 10,32 руб/кв. м). Также УК предлагала жителям утвердить план текущего ремонта, его условия и решить вопрос финансирования работ на 2023 год. Однако никакого решения жильцы так и не приняли. Кроме того, утверждают в мэрии, жители дома должны УК за содержание помещения в общем 86,8 тысячи рублей, и эта задолженность якобы тоже мешает отремонтировать дом.

Дом на бульваре 9 Января, 88 / Фото: Екатерина Смолихина

А что с капитальным ремонтом?

Полноценный капитальный ремонт в доме с 1958 года не проводился ни разу. Лишь в 2008 году там починили крышу, подтвердили в мэрии.

Но в 2023 году предусмотрен капремонт фасада дома, крыши, фундаментов, внутридомовых инженерных систем электро-, водо- и теплоснабжения. Водоотведение в доме планируют отремонтировать только в 2029-2031 годах, а подвал, относящийся к общедомовому имуществу, – и вовсе в период с 2035 по 2037 год.

Комитет по ЖКХ Барнаула по решению суда должен перечислить деньги на счёт Регионального оператора Алтайского края, а именно Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, который, в свою очередь, сделает капитальный ремонт дома.

"На регионального оператора возложена обязанность по проведению капитального ремонта фундаментов, фасада с утеплением наружных стен и восстановлением девяти балконных плит; капитального ремонта общедомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, водоотведения и электроснабжения; замены земляного пола в подвальном помещении на пол с твёрдым покрытием", – рассказали в комитете по ЖКХ Барнаула.

Напомним, что глава УК "Смарт" Дмитрий Никифоров также ранее рассказывал amic.ru, что для текущего ремонта собственники должны сами определиться с финансированием работ и собрать деньги. А полученные с 2016 по 2022 год 840 тысяч рублей за текущее содержание дома уже потрачены на подготовку к зиме, уборку придомовой территории, инженерные и другие работы. За неисполнение решения суда УК "Смарт" уже дважды штрафовали на 50 тысяч рублей. Подробнее о ситуации с домом можно прочитать здесь.