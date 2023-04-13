Мэрия Барнаула обследовала разрушающийся дом в центре города и сочла его неопасным
Жители жалуются, что от здания буквально отваливаются куски, которые падают людям на головы
13 апреля 2023, 07:40, ИА Амител
Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула 4 апреля 2023 года провели обследование дома на бульваре 9 Января, 88, на разрушение которого пожаловались жители. Снаружи здания и в подъезде № 1 эксперты нашли трещины в стенах, но не зафиксировали опасных и критических разрушений фасада. Руководителю управляющей компании, к которой относится дом, мэрия дала ряд поручений насчёт ремонта. При этом в ближайшие годы в доме пройдёт только частичный капитальный ремонт, сроки текущего пока неизвестны. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе городской администрации.
О каком доме идёт речь?
В начале апреля жители дома на бульваре 9 Января, 88, обратились в amic.ru с просьбой о помощи. По их словам, дом буквально разваливается: штукатурка падает с фасада чуть ли не на головы людям, в квартирах проваливаются ванны, подвал топит, а трубы текут.
По словам жителей, дом был построен в 1958 году и капитального ремонта ни разу не было. Лишь в середине "нулевых" здесь чинили крышу.
Люди обратились в суд, он в 2022 году обязал управляющую компанию "Смарт", к которой относится дом, провести текущий ремонт здания, а регионального оператора "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" – капитальный ремонт за 18 млн рублей. Однако и это решение суда пока не исполнено.
Что выявили специалисты от мэрии?
В ходе осмотра эксперты мэрии зафиксировали, что управляющая компания огородила сигнальной лентой места обрушения фасада дома. Кроме того, они спустились в подвал, но не нашли там течи труб, подтоплений и неприятного запаха.
По итогам проверки мэрия поручила УК "Смарт" обследовать фасад здания, при необходимости удалить его опасные части и оградить места возможного обрушения сигнальной лентой. Потом компания должна будет восстановить повреждённые участки, установить сигнальные маяки на трещины в несущих конструкциях, завести журнал наблюдений за изменением маяков и назначить ответственное лицо.
В мэрии также напомнили, что по решению Октябрьского районного суда от 21 января 2022 года в доме должны провести текущий и капитальный ремонт.
К текущему ремонту, который обязана провести управляющая компания, относится:
- ремонт или замена тамбурных дверей;
- восстановление внутренней отделки подъездов, в том числе ограждений лестничных маршей и площадок;
- ремонт оборудования детской площадки (замена малых архитектурных форм, устройство покрытия детской площадки);
- ремонт козырьков над входами в подвал;
- устройство продухов в подвале;
- демонтаж подсобных помещений (сараев) в подвале;
- очистка подвала от строительного и бытового мусора;
- заделка отверстий в кровле;
- восстановление креплений и примыканий кровельных листов к трубам и вентиляционным шахтам;
- ремонт системы вентиляции и её прочистка;
- ремонт отмостки;
- возведение перегородки в санузле квартиры № 1 и ремонт пола.
Однако чтобы ремонт состоялся, жители должны принять решение о работах на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, пояснили в мэрии. УК самостоятельно принять такое решение и ремонтировать дом не может, заверили журналистов amic.ru в горадминистрации.
"Принятие решения о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в соответствии со ст. 44, 45 ЖК РФ относится к компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, инициатором проведения общего собрания может выступать любой из собственников помещений в многоквартирном доме", – пояснили в мэрии.
По информации администрации, управляющая компания несколько раз предлагала жителям дома провести общее собрание об увеличении тарифа на содержание дома (сейчас тариф составляет 10,32 руб/кв. м). Также УК предлагала жителям утвердить план текущего ремонта, его условия и решить вопрос финансирования работ на 2023 год. Однако никакого решения жильцы так и не приняли. Кроме того, утверждают в мэрии, жители дома должны УК за содержание помещения в общем 86,8 тысячи рублей, и эта задолженность якобы тоже мешает отремонтировать дом.
А что с капитальным ремонтом?
Полноценный капитальный ремонт в доме с 1958 года не проводился ни разу. Лишь в 2008 году там починили крышу, подтвердили в мэрии.
Но в 2023 году предусмотрен капремонт фасада дома, крыши, фундаментов, внутридомовых инженерных систем электро-, водо- и теплоснабжения. Водоотведение в доме планируют отремонтировать только в 2029-2031 годах, а подвал, относящийся к общедомовому имуществу, – и вовсе в период с 2035 по 2037 год.
Комитет по ЖКХ Барнаула по решению суда должен перечислить деньги на счёт Регионального оператора Алтайского края, а именно Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, который, в свою очередь, сделает капитальный ремонт дома.
"На регионального оператора возложена обязанность по проведению капитального ремонта фундаментов, фасада с утеплением наружных стен и восстановлением девяти балконных плит; капитального ремонта общедомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, водоотведения и электроснабжения; замены земляного пола в подвальном помещении на пол с твёрдым покрытием", – рассказали в комитете по ЖКХ Барнаула.
Напомним, что глава УК "Смарт" Дмитрий Никифоров также ранее рассказывал amic.ru, что для текущего ремонта собственники должны сами определиться с финансированием работ и собрать деньги. А полученные с 2016 по 2022 год 840 тысяч рублей за текущее содержание дома уже потрачены на подготовку к зиме, уборку придомовой территории, инженерные и другие работы. За неисполнение решения суда УК "Смарт" уже дважды штрафовали на 50 тысяч рублей. Подробнее о ситуации с домом можно прочитать здесь.
08:02:37 13-04-2023
Отличный дом, чего его ремонтировать. Ещё сто лет простоит. А вот взносы действительно не мешало бы увеличить
08:15:23 13-04-2023
Вспомниля рассказ Зощенко, как комиссия управдома обследовала состояние печки.
08:27:40 13-04-2023
Гость (08:15:23 13-04-2023) Вспомниля рассказ Зощенко, как комиссия управдома обследовал... Жакт экономит для очередной растраты )
08:21:04 13-04-2023
Тут до 2037 осталось то совсем чуть-чуть, потерпеть прям не могут. Лента ж сигнальная есть
08:55:00 13-04-2023
Страшно подумать, что будет, когда с высотных человейников массово посыпется стекловата. А ведь это случится намного раньше, чем начали сыпаться сталинки. Яркий пример - дом быта, на котором стекловата продержалась всего лишь несколько лет, после чего размокла, почернела от плесени и стала массово отваливаться. К тому же ещё и горела, хотя гореть ну никак не должна.
09:24:29 13-04-2023
Страшно подумать (08:55:00 13-04-2023) Страшно подумать, что будет, когда с высотных человейников м... Ну судя по этому дому, человейники будут в графике ремонтов год на 2120-2130. И то при планомерном повышении взносов