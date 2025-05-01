Крупнейшие соревнования по художественной гимнастике стартовали в Барнауле. Фоторепортаж

Красивый спортивный фестиваль проходит в спортивном центре "Эланс" с 30 апреля по 4 мая

01 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Открытие соревнований по художественной гимнастики "Динамо – детям России", посвященных 80-летию Великой Победы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 30 апреля стартовал Международный фестиваль по художественной гимнастике "Динамо – детям России", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На ковер выйдут более тысячи гимнасток из десяти стран, среди которых 61 команда из 30 городов России.

Программа фестиваля включает личное и групповое многоборье, а также дуэты и трио. За судейским столом – заслуженный тренер России, судья международной категории Елена Арайс.

Посмотреть выступления можно до 4 мая в спортивном центре "Эланс" (пер. Геблера, 33б).