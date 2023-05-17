Крупнейший объект в этом году. В Барнауле начался капремонт дороги по улице Малахова
Сейчас дорожники фрезеруют старое дорожное полотно. Чтобы не ограничивать движение полностью, его будут вести по полосам и только в светлое время суток
17 мая 2023, 15:16, ИА Амител
В Барнауле начался капремонт дороги по улице Малахова. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, работы сейчас идут от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Подрядчик, компания "Патай", уже начала ремонтные работы. Сейчас дорожники фрезеруют старое дорожное полотно. Чтобы не ограничивать движение полностью, его будут вести по полосам и только в светлое время суток. После фрезеровки полотна рабочие демонтируют бордюры и уложат новый слой асфальта. Также отремонтируют малые Малахова, тротуары, трамвайные переезды, остановочные площадки, все повреждённые люки будут восстановлены и сделаны на одном уровне с проезжей частью.
В мэрии подчеркнули, что это самый крупный объект, который дорожники будут ремонтировать в этом году. Руководитель подрядной организации Андрей Багдасарян подчеркнул, что объём работ будет большим. Всего дорожникам предстоит отремонтировать 5 км дороги.
15:33:08 17-05-2023
Люки - ахиллесова пята, а может и проклятие дорожников. Редкий случай чтоб через год-два снова не проседали. Хотя вроде сейчас делают с умом и выдерживают технологические сроки.
15:53:36 17-05-2023
Гость (15:33:08 17-05-2023) Люки - ахиллесова пята, а может и проклятие дорожников. Редк... Да на Солнечной поляне они уже все провалились меньше года прошло
15:49:14 17-05-2023
Тротуары - это хорошо. Улица огромная, а пешеходам ходить негде. И уберите уже эти ужасные стихийные автостоянки между С-Батора и Петрова, ну смотреть ведь стыдно, машинами все перемесили, грязь и запустение, а ведь можно аллею красивую сделать
15:52:37 17-05-2023
Всего четыре месяца на 5 км. Попова которую делали по этой программе уже переделывать нужно, а там пятаками асфальт срезают. Гарантия на него ещё действует и если это ремонт по гарантии, то его нельзя принимать. Если это ремонт за бюджетный счёт, то пора кому то и присесть наверное. Не могла бы редакция уточнить этот момент?
15:58:07 17-05-2023
ну смотреть ведь стыдно - не смотри и все. а тротуар есть сходи посмотри по четной стороне
08:41:54 18-05-2023
Чтобы не создавать пробок делают исключительно в светлое время суток)