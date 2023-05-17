Крупнейший объект в этом году. В Барнауле начался капремонт дороги по улице Малахова

Сейчас дорожники фрезеруют старое дорожное полотно. Чтобы не ограничивать движение полностью, его будут вести по полосам и только в светлое время суток

17 мая 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: "Вечерний Барнаул"

В Барнауле начался капремонт дороги по улице Малахова. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, работы сейчас идут от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Подрядчик, компания "Патай", уже начала ремонтные работы. Сейчас дорожники фрезеруют старое дорожное полотно. Чтобы не ограничивать движение полностью, его будут вести по полосам и только в светлое время суток. После фрезеровки полотна рабочие демонтируют бордюры и уложат новый слой асфальта. Также отремонтируют малые Малахова, тротуары, трамвайные переезды, остановочные площадки, все повреждённые люки будут восстановлены и сделаны на одном уровне с проезжей частью.

В мэрии подчеркнули, что это самый крупный объект, который дорожники будут ремонтировать в этом году. Руководитель подрядной организации Андрей Багдасарян подчеркнул, что объём работ будет большим. Всего дорожникам предстоит отремонтировать 5 км дороги.