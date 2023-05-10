Как год назад началась реконструкция моста на Новом рынке и что с ним сейчас
Amic.ru вспомнил, как закрывали мост и какие работы на нём провели за год
10 мая 2023, 07:15, ИА Амител
10 мая 2022 года в Барнауле частично закрыли путепроводы на Новом рынке и начались первые работы на объекте. С тех пор прошло ровно 12 месяцев, ремонт сейчас в самом разгаре, он должен завершиться к декабрю 2023 года. Amic.ru вспомнил, как закрывался мост и что было сделано за год работ.
Почему мост начали ремонтировать?
Путепровод был построен ещё в 1962-1963 годах, его признали аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Поэтому его нужно было сносить и строить заново. Власти объясняли, что у объекта имелись трещины, в отдельных местах наблюдалось "отстояние бетона" и коррозия арматуры. Была нарушена герметичность двусторонних швов моста, высоты парапетного ограждения не хватало, состояние тротуаров на мосту было плохим.
Контракт на работы на 1,7 млрд рублей заключили с Дорожно-строительным управлением № 4 (ДСУ №4). Оно должно полностью снести старые конструкции и построить новый мост. Конкретно под ремонт попали два путепровода – трёхпролётный и восьмипролётный – на проспекте Ленина рядом с ТЦ "Пионер".
Что делали на мосту в течение года?
10 мая в Барнауле перекрыли движение на мосту. Там начали обустраивать первое разворотное кольцо для трамваев. Сначала движение ограничили по одной половине дороги – в сторону от центра. Уже тогда город встал в большие пробки.
21 мая закрыли и путь в центр. Мост стал полностью недоступен для автомобилей. Утром 23 мая путепровод уже начали разбирать. На время ремонта движение общественного транспорта распределили по проспекту Калинина и по улице Аносова. Для общественного транспорта сделали специальные выделенные полосы.
К концу мая с моста сняли старый асфальт. К 2 июня там сняли рельсы, транспортные электросети и прочие сети связи, и энергетики и начали демонтировать балки. К 6 июня была разобрана половина путепровода, а к 9 июня от него остались одни опоры, их также вскоре демонтировали. В конце июня закончилось и строительство второго разворотного кольца для трамваев в районе Дома быта, трамваи начали ходить по нему с 27 июня.
В июле рабочие начали бурить скважины для свай возле моста, установили сваи под опоры теплоснабжения. Устройство опор под теплосети завершилось в августе. Монтаж теплосети на восьмипролётном путепроводе закончился 16 сентября. Осенью же в Барнауле обострилась проблема с пробками. Но транспортного коллапса всё же не произошло – благодаря выделенной полосе и новой схеме движения.
До конца 2022 года там бетонировали буронабивные сваи, укрепляли грунт и проверяли его на прочность. Проверки шли и в январе. В начале 2023 года на мосту начали возводили опоры и бетонировать их.
Как сейчас идёт ремонт?
В мае на мосту начался монтаж новых пролётов, которые в дальнейшем станут проезжей частью моста, сообщает телеграм-канал "Мост". ДСУ № 4 смонтировало пролёт маленького путепровода, который состоит из 25 железобетонных балок. Организация продолжает монтировать опалубки открылков первой опоры, потом подрядчик начнёт делать дорогу на мосту.
На восьмипролётном путепроводе также продолжается ремонт. Так, на первой и второй опоре строители завершают возводить верхние части. На первой опоре они армируют и монтируют опалубки подферменников, а на второй – армируют ригель. На третьей опоре происходит обратная засыпка ростверка и демонтаж опалубки стоек опоры. На четвёртой опоре рабочие монтируют опалубку подпорной стенки.
В мае подрядчик начнёт монтировать пролёты на большом путепроводе. Между первой и второй опорой они смонтируют металлические балки, параллельно обустроят стапели, по которым путём надвижки соберут пролёт между третьей и четвёртой опорами.
А сроки всё те же?
Да. Ремонт моста должен закончиться до 30 ноября 2023 года. Сроки остаются всё те же, несмотря на заявления об отставании от графика.
07:50:04 10-05-2023
За этот год я окончательно понял, что город обречён, здесь нет никакого будущего. И существует город лишь постольку-поскольку есть дотации из Москвы, без которых сама жизнь станет здесь абсолютно невозможной. Дождусь окончания "строительства", продам квартиру, цена которой после этого должна вырасти, и навсегда уеду, как уже уехали мои дети, чему я безумно рад.
08:12:33 10-05-2023
Здесь нет будущего! (07:50:04 10-05-2023) За этот год я окончательно понял, что город обречён, здесь н... Тоже подумываю перебраться в бездотационный город.А то что ж такое на самом деле?Сам уеду и детей прихвачу...Себя и деток порадую.
09:03:34 10-05-2023
Здесь нет будущего! (07:50:04 10-05-2023) За этот год я окончательно понял, что город обречён, здесь н... Если многие будут рассуждать как вы, кому тогда вы все будете продавать свои квартиры? Кто будут ваши покупатели ?
13:04:23 10-05-2023
Гость (09:03:34 10-05-2023) Если многие будут рассуждать как вы, кому тогда вы все буде... Новым гражданам российским
18:58:21 13-05-2023
Здесь нет будущего! (07:50:04 10-05-2023) За этот год я окончательно понял, что город обречён, здесь н... Ехайте все нытики отсюда, может дышать легче станет!!!
08:08:25 10-05-2023
скорее бы закончили
08:16:19 10-05-2023
Почему скромно умалчивается о том, что при строительстве будут допущены отклонения от проекта? К примеру, поверх металлоконструкций на основных пролётах вместо монолитной железобетонной плиты будут смонтированы сборные конструкции...
08:33:23 10-05-2023
Чучмек (08:16:19 10-05-2023) Почему скромно умалчивается о том, что при строительстве буд... Это секрет для прокурорских ...
08:55:49 10-05-2023
Чучмек (08:16:19 10-05-2023) Почему скромно умалчивается о том, что при строительстве буд... Наверно для того, чтоб постоянно ремонтировать швы?
13:29:51 10-05-2023
Чучмек (08:16:19 10-05-2023) Почему скромно умалчивается о том, что при строительстве буд... Поэтому упорно не показывают проект будущего моста. Обычно всегда подробно проект освещался в СМИ, т.к. является абсолютно знаковым для города и его жителей. А тут просто абсолютная тишина. Может журналисты АМИКа попробуют приоткрыть тайну этого проекта?
14:33:13 10-05-2023
Чучмек (08:16:19 10-05-2023) Почему скромно умалчивается о том, что при строительстве буд...на основных пролётах вместо монолитной железобетонной плиты будут смонтированы сборные конструкции... -------------- как так? Может же рухнуть в скором времени7
08:35:49 10-05-2023
Ну. за это надо выпить.
09:33:01 10-05-2023
кому тогда вы все будете продавать свои квартиры? Кто будут ваши покупатели ? ----- Кто-то серьезно думает, что через несколько лет здесь хоть что-то можно будет продать? Человейники уже сейчас стоят полупустые. А строить их будут пока есть сговор с банковскими. Схема чисто китайская. Там так целые города небоскребов построили, в которых никто не живет и никогда жить не будет, и которые уже сносят взрывами.
10:24:01 10-05-2023
Гость (09:33:01 10-05-2023) кому тогда вы все будете продавать свои квартиры? Кто будут ... Сталинка, твою квартиру никто и не купит) Коммуникации прогнившие, здание разваливается) Кстати, с рублями в поляндии, где какбэ живут твои дети, делать нечего) И ещё вопрос: а кетайцы свои города сносят ядерными бомбами или авиацией бомбят?) Ты в своём репертуаре) Очень смешной)
10:44:43 10-05-2023
Гость (10:24:01 10-05-2023) Сталинка, твою квартиру никто и не купит) Коммуникации прогн... Это точно, знакомая продает квартиру матери на Ленина, уже скоро 2 года как продает, никто не покупает, хотя и цена вроде относительно невысокая. Но люди сейчас не хотят покупать руины.
11:21:45 10-05-2023
Гость (10:44:43 10-05-2023) Это точно, знакомая продает квартиру матери на Ленина, уже с... Эти руины еще любую новостройку переживут!
15:23:21 10-05-2023
Гость (11:21:45 10-05-2023) Эти руины еще любую новостройку переживут!... Да, конечно, расскажи сказку о таких живучих руинах на Ленина. Они уже разваливаются, из стен кирпичи выпадают, стояки канализационные все сгнили напрочь, водяные и отопления вроде заменили, но халтурно, с нарушениями всех возможных СНиПов, перекрытия из какой-то древесной щепы на башку уже сыпятся, кровля новая, вместо старой сгнившей, но стропила старые, гнилые. Да и сама кровля сделана как попало, все течет. Эти руины конечно переживут, ага. Не позорился бы, если не в теме.
10:52:50 10-05-2023
Гость (09:33:01 10-05-2023) кому тогда вы все будете продавать свои квартиры? Кто будут ... нуну. попробуйте приобрести новостройку. всё раскуплено на этапе котлована
15:18:15 10-05-2023
Гость (10:52:50 10-05-2023) нуну. попробуйте приобрести новостройку. всё раскуплено на э... Не раскуплено, полно квартир на продажу, лично проверил. И цена конская.
12:02:58 10-05-2023
попробуйте приобрести новостройку. всё раскуплено на этапе котлована ---- Да, очень многие наивно думают, что ипотечный пузырь - это навечно. На этом массово банкротились и в США, и в Китае. Кто-то думает, что у нас будет иначе? Те, кто сейчас покупают стекловатный новострой в ипотеку уже никогда не смогут его продать по цене покупки. И очень вероятно, что уже вообще никак не продадут.
14:56:11 10-05-2023
Гость (12:02:58 10-05-2023) попробуйте приобрести новостройку. всё раскуплено на этапе к... Да прям не смогут - что у нас, правительство, что ли, не "работает"? Купят за 5 млн, за 6 продадут лет через 20. Хватит на бутерброд с маслом. Но это уже другой разговор
15:32:10 10-05-2023
Да прям не смогут ------ В сибири и на ДВ уже полным-полно городов, где квартиры продать уже невозможно вообще. И люди уезжают оттуда всё бросая.
15:51:27 10-05-2023
Да уж! Сложно что-либо сказать
15:54:45 10-05-2023
Да, конечно, расскажи сказку о таких живучих руинах на Ленина. ---- На ютьюбе полным-полно роликов, как выглядят европейские города с домами, которым уже несколько сотен лет. Выглядят как с картинки. Стоят десятки миллионов евро, фунтов или франков. Не смотрели? Но именно такие покупают там наши "лучшие люди". Например, из всем известной торговой сети.
19:01:57 13-05-2023
Ничего не пойму! Ни одного коммента про китайцев, которые за сутки мосты ремонтируют. Эксперты мостостроители, где вы???