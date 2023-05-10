Amic.ru вспомнил, как закрывали мост и какие работы на нём провели за год

10 мая 2023, 07:15, ИА Амител

Ремонт моста на Новом рынке / Фото: телеграм-канал "Мост"

10 мая 2022 года в Барнауле частично закрыли путепроводы на Новом рынке и начались первые работы на объекте. С тех пор прошло ровно 12 месяцев, ремонт сейчас в самом разгаре, он должен завершиться к декабрю 2023 года. Amic.ru вспомнил, как закрывался мост и что было сделано за год работ.

Почему мост начали ремонтировать?

Путепровод был построен ещё в 1962-1963 годах, его признали аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Поэтому его нужно было сносить и строить заново. Власти объясняли, что у объекта имелись трещины, в отдельных местах наблюдалось "отстояние бетона" и коррозия арматуры. Была нарушена герметичность двусторонних швов моста, высоты парапетного ограждения не хватало, состояние тротуаров на мосту было плохим.

Контракт на работы на 1,7 млрд рублей заключили с Дорожно-строительным управлением № 4 (ДСУ №4). Оно должно полностью снести старые конструкции и построить новый мост. Конкретно под ремонт попали два путепровода – трёхпролётный и восьмипролётный – на проспекте Ленина рядом с ТЦ "Пионер".

Путепровод на Новом рынке до ремонта/ Фото: amic.u

Что делали на мосту в течение года?

10 мая в Барнауле перекрыли движение на мосту. Там начали обустраивать первое разворотное кольцо для трамваев. Сначала движение ограничили по одной половине дороги – в сторону от центра. Уже тогда город встал в большие пробки.

21 мая закрыли и путь в центр. Мост стал полностью недоступен для автомобилей. Утром 23 мая путепровод уже начали разбирать. На время ремонта движение общественного транспорта распределили по проспекту Калинина и по улице Аносова. Для общественного транспорта сделали специальные выделенные полосы.

К концу мая с моста сняли старый асфальт. К 2 июня там сняли рельсы, транспортные электросети и прочие сети связи, и энергетики и начали демонтировать балки. К 6 июня была разобрана половина путепровода, а к 9 июня от него остались одни опоры, их также вскоре демонтировали. В конце июня закончилось и строительство второго разворотного кольца для трамваев в районе Дома быта, трамваи начали ходить по нему с 27 июня.

В июле рабочие начали бурить скважины для свай возле моста, установили сваи под опоры теплоснабжения. Устройство опор под теплосети завершилось в августе. Монтаж теплосети на восьмипролётном путепроводе закончился 16 сентября. Осенью же в Барнауле обострилась проблема с пробками. Но транспортного коллапса всё же не произошло – благодаря выделенной полосе и новой схеме движения.

До конца 2022 года там бетонировали буронабивные сваи, укрепляли грунт и проверяли его на прочность. Проверки шли и в январе. В начале 2023 года на мосту начали возводили опоры и бетонировать их.

Ремонт моста на Новом рынке/ Фото: amic.ru

Как сейчас идёт ремонт?

В мае на мосту начался монтаж новых пролётов, которые в дальнейшем станут проезжей частью моста, сообщает телеграм-канал "Мост". ДСУ № 4 смонтировало пролёт маленького путепровода, который состоит из 25 железобетонных балок. Организация продолжает монтировать опалубки открылков первой опоры, потом подрядчик начнёт делать дорогу на мосту.

На восьмипролётном путепроводе также продолжается ремонт. Так, на первой и второй опоре строители завершают возводить верхние части. На первой опоре они армируют и монтируют опалубки подферменников, а на второй – армируют ригель. На третьей опоре происходит обратная засыпка ростверка и демонтаж опалубки стоек опоры. На четвёртой опоре рабочие монтируют опалубку подпорной стенки.

В мае подрядчик начнёт монтировать пролёты на большом путепроводе. Между первой и второй опорой они смонтируют металлические балки, параллельно обустроят стапели, по которым путём надвижки соберут пролёт между третьей и четвёртой опорами.

А сроки всё те же?

Да. Ремонт моста должен закончиться до 30 ноября 2023 года. Сроки остаются всё те же, несмотря на заявления об отставании от графика.