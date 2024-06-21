Крупную партию БАДов без маркировки изъяли на Алтае

Груз передали правоохранителям для дальнейших разбирательств

21 июня 2024, 10:31, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/968254

Сотрудники мобильной группы на пропускном пункте "Михайловка" предотвратили ввоз в Алтайский край крупной партии биологически активных добавок без надлежащей маркировки. Об этом сообщила пресс-служба Алтайской таможни.

Таможенники и пограничники ФСБ остановили грузовик, в котором нашли большую партию БАДов без маркировки. Ее вес составил 2,3 тонны, а общая стоимость контрабанды превысила 4,2 миллиона рублей. Груз прибыл из Казахстана.

Незаконный груз изъяли и передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.