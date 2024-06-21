Крупную партию БАДов без маркировки изъяли на Алтае
Груз передали правоохранителям для дальнейших разбирательств
21 июня 2024, 10:31, ИА Амител
Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/968254
Сотрудники мобильной группы на пропускном пункте "Михайловка" предотвратили ввоз в Алтайский край крупной партии биологически активных добавок без надлежащей маркировки. Об этом сообщила пресс-служба Алтайской таможни.
Таможенники и пограничники ФСБ остановили грузовик, в котором нашли большую партию БАДов без маркировки. Ее вес составил 2,3 тонны, а общая стоимость контрабанды превысила 4,2 миллиона рублей. Груз прибыл из Казахстана.
Незаконный груз изъяли и передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.
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