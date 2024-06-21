НОВОСТИТранспорт

В Алтайском крае запретили грузовым автомобилям ездить по федеральным трассам в жару

Ограничение будет действовать при температуре воздуха более 32 градусов

21 июня 2024, 09:01, ИА Амител

Грузовик / Источник фото: unsplash.com
Грузовик / Источник фото: unsplash.com

На федеральных дорогах Алтайского края из-за жары вводят ограничения для тяжеловесного транспорта, сообщили в Минтрансе региона.

Запрет начинает действовать при дневной температуре воздуха выше 32 градусов. В такую погоду тяжеловесы, нагрузка на ось и/или группу осей которых превышает установленные допустимые нагрузки, смогут ездить только с 10 часов вечера до 10 утра.

По прогнозу синоптиков, с 21 по 28 июня в крае ожидается аномально жаркая погода: до +30...+35 градусов и выше.

Алтайский край Транспорт дорожное движение

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

09:36:00 21-06-2024

Может нужно делать дороги, которые не ломаются от катаклизм?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:57 21-06-2024

Почему в южных странах нет ограничений по тоннажу? Правда там асфальт по плотности больше похож на бетон, а у нас на мелкий гравий в гудроне.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

18:34:35 21-06-2024

В Крыму с советских лет асфальт - именно мелкая гранитная крошка залитая гудроном. Летом он плавится и попутные машины его укатывают заново. Трещины, ямки, неровности таким образом ремонтируются. Конечно машины все в потеках и в крапинку от гудрона, но ремонт идет сам по себе.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров