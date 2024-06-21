В Алтайском крае запретили грузовым автомобилям ездить по федеральным трассам в жару

Ограничение будет действовать при температуре воздуха более 32 градусов

21 июня 2024, 09:01, ИА Амител

Грузовик / Источник фото: unsplash.com

На федеральных дорогах Алтайского края из-за жары вводят ограничения для тяжеловесного транспорта, сообщили в Минтрансе региона.

Запрет начинает действовать при дневной температуре воздуха выше 32 градусов. В такую погоду тяжеловесы, нагрузка на ось и/или группу осей которых превышает установленные допустимые нагрузки, смогут ездить только с 10 часов вечера до 10 утра.

По прогнозу синоптиков, с 21 по 28 июня в крае ожидается аномально жаркая погода: до +30...+35 градусов и выше.