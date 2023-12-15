Крупные пробки сковали Барнаул утром 15 декабря
Сильнее всего движение затруднено на Змеиногорском тракте
15 декабря 2023, 08:04, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
В Барнауле утром 15 декабря пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Сильнее всего движение транспорта затруднено на Змеиногорском тракте.
Также местами проблемы наблюдаются на Павловском тракте, шоссе Ленточный Бор и улицах Кутузова, Власихинской, Малахова, Матросова и некоторых других.
По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -18 до -20 градусов, преимущественно без осадков.
08:22:30 15-12-2023
Нету ни каких пробок, по Калинина в центр за 10 минут )
10:05:06 15-12-2023
Да нет особых пробок сегодня, нормально доехал