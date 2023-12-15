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Крупные пробки сковали Барнаул утром 15 декабря

Сильнее всего движение затруднено на Змеиногорском тракте

15 декабря 2023, 08:04, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром 15 декабря пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Сильнее всего движение транспорта затруднено на Змеиногорском тракте.

Также местами проблемы наблюдаются на Павловском тракте, шоссе Ленточный Бор и улицах Кутузова, Власихинской, Малахова, Матросова и некоторых других.

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -18 до -20 градусов, преимущественно без осадков.

Барнаул Пробки

Комментарии 2

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Гость

08:22:30 15-12-2023

Нету ни каких пробок, по Калинина в центр за 10 минут )

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Гость

10:05:06 15-12-2023

Да нет особых пробок сегодня, нормально доехал

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