Крупные пробки сковали Барнаул утром 15 декабря

Сильнее всего движение затруднено на Змеиногорском тракте

15 декабря 2023, 08:04, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром 15 декабря пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Сильнее всего движение транспорта затруднено на Змеиногорском тракте.

Также местами проблемы наблюдаются на Павловском тракте, шоссе Ленточный Бор и улицах Кутузова, Власихинской, Малахова, Матросова и некоторых других.

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -18 до -20 градусов, преимущественно без осадков.